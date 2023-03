Fünfjährige rennt auf Straße und wird angefahren

Ein Kind ist in Berlin-Moabit von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Am Donnerstagnachmittag war es zu dem Unfall gekommen, als sich das fünfjährige Mädchen von seiner Mutter losriss und auf die Straße rannte, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Kind wurde von einem Auto angefahren und erlitt leichte Verletzungen am Kopf. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht.