CDU und SPD in Berlin planen „Schnelles-Bauen-Gesetz“

CDU und SPD in Berlin planen ein „Schnelles-Bauen- Gesetz“, um die Entstehung neuer Wohnungen zu beschleunigen. Das teilten der CDU-Chef und voraussichtliche neue Regierende Bürgermeister Kai Wegner und die SPD-Vorsitzende Franziska Giffey am Freitag am Rande der Koalitionsverhandlungen mit. Geplant ist demnach, zahlreiche Vorschriften etwa in der Landesbauordnung zu vereinfachen und schnellere Genehmigungsverfahren zu ermöglichen.