Füchse gegen Schaffhausen je um 18.45 Uhr

Die Anwurfzeiten für die beiden Viertelfinalspiele der Füchse Berlin in der European League stehen fest. Einer Mitteilung des Handball-Bundesligisten vom Donnerstag zufolge beginnen die Partie gegen die Kadetten Schaffhausen jeweils um 18.45 Uhr. Das Hinspiel steigt am 11. April in Schaffhausen, das Rückspiel eine Woche später in der Max-Schmeling-Halle.

Berlin (dpa/bb). Die Anwurfzeiten für die beiden Viertelfinalspiele der Füchse Berlin in der European League stehen fest. Einer Mitteilung des Handball-Bundesligisten vom Donnerstag zufolge beginnen die Partie gegen die Kadetten Schaffhausen jeweils um 18.45 Uhr. Das Hinspiel steigt am 11. April in Schaffhausen, das Rückspiel eine Woche später in der Max-Schmeling-Halle.

Die bislang in zwölf Spielen in dem Wettbewerb siegreichen Füchse hatten sich auf dem angestrebten Weg ins Final-Four-Turnier am 27. und 28. Mai in Flensburg im Achtelfinale gegen Skjern Handbold durchgesetzt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.