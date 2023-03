Spendenaktion Union will beim Spiel gegen VfB für Erdbebenopfer sammeln

Der 1. FC Union Berlin nutzt das kommende Heimspiel gegen den VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga für eine Spendenaktion. Unter dem Motto „Eisern für Menschlichkeit“ wollen die Köpenicker mit ihrer Stiftung „UNION VEREINT. Schulter an Schulter“ Geld für die Opfer der Erdbeben in der Türkei und Syrien Anfang Februar sammeln.