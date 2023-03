Wachstum in Berlin: Überraschende Zahlen - Wirtschaft wächst deutlich

Berlin. Die Wirtschaft in der Hauptstadt hat sich im Jahr 2022 deutlich besser entwickelt als bisher kalkuliert worden war. Das Landesamt für Statistik hat ein preisbereinigtes Wachstum von 4,9 Prozent errechnet, das sind fast doppelt so viel wie die 2,5 Prozent, von denen etwa die Senatsverwaltung für Wirtschaft bisher ausgegangen war. In Euro bedeutet das ein plus von fast 7,4 Milliarden Euro bei der Bruttowertschöpfung.

Die Stadt ist also sehr gut aus der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen des Wirtschaftslebens herausgekommen. Zuletzt hatte sich die Berliner Wirtschaftsleistung im Jahr 2016 mit einem Plus von 5.1 Prozent ähnlich dynamisch gezeigt. Bundesweit wuchs die Wirtschaft im vergangenen Jahr real um 1,8 Prozent. Berlin verzeichnet nach Bremen die höchste Zuwachsrate. Das Plus basiert im Wesentlichen auf einer Zunahme in den verschiedenen Dienstleistungsbranchen, die um 6,2 Prozent zulegten, während es im produzierenden und verarbeitenden Gewerbe sowie in der Bauwirtschaft leichte Einbußen gegenüber dem Vorjahr gab. Auch interessant: Tarifverhandlungen für öffentlichen Dienst scheitern

Wirtschaft in Berlin: IT- und Kommunikationsbranche boomt

Besonders rasant hat sich im vergangenen Jahr in Berlin die Branche der Informations- und Kommunikationstechnik entwickelt. Computer-, Software- und Hardware-Firmen legten mit 14 Prozent unerwartet stark zu. Ein ähnliches Wachstum hatte diese Woche bereits Berlins größter Technologiepark in Adlershof vermeldet. Auch Finanz- und Versicherungsdienstleister wuchsen in der Hauptstadt zweistellig um 12,3 Prozent. Die unter der Klammer „Unternehmensdienstleister“ zusammengefassten Unternehmen bauten ihre Geschäfte um 12 Prozent aus.

Wegen der Bedeutung dieses sehr heterogenen Sektors bedeutet der Wachstumsbeitrag von 2.8 Milliarden Euro mehr als ein Drittel des gesamten Wirtschaftswachstums in Berlin. Der von der Corona-Pandemie besonders gebeutelte Handel nahm um 5,6 Prozent zu und hatte damit fast eine Milliarde Euro mehr in den Kassen als 2021.

Wirtschaftsleistung von Industrie und Baubranche rückläufig

Rückgänge sind hingegen in der Industrie und im verarbeitenden Gewerbe zu verzeichnen. Die Wirtschaftsleistung dieser Sektoren schrumpfte um 3,4 Prozent. Auch am Bau haben gestiegene Baukosten, Materialengpässe und verschlechterte Finanzierungsbedingungen ihre Spuren hinterlassen und zu einem Minus von 3,4 Prozent geführt.

Weil diese Branchen aber in Berlin gegenüber den verschiedenen Dienstleistungen unterproportional stark vertreten sind, bleibt unter dem Strich aber ein kräftiges Wirtschaftswachstum. Insgesamt wurden laut Statistik-Amt 2022 in Berlin Waren und Dienstleistungen mit einem Wert von 179,4 Milliarden Euro produziert. Das entspricht einem Anteil von 4,6 Prozent am deutschen Bruttoinlandsprodukt.