Eckert & Ziegler rechnet mit Gewinnrückgang

Der Berliner Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler rechnet in diesem Jahr wegen höherer Kosten für die klinische Entwicklung mit einem Gewinnrückgang. Der Überschuss werde wegen dieser Belastungen Bereich „Sonstige“ rund 25 Millionen Euro betragen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. 2022 war der Nettogewinn wie bereits bekannt trotz eines deutlichen Umsatzwachstums um 15 Prozent auf 29,3 Millionen Euro gesunken. Das lag auch an höheren Kosten sowie an Sondereffekten aus einem Anteilsverkauf.