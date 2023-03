Darts-Stars begeistert von deutscher Entwicklung

Berlin. Die Darts-Stars der Premier League sind vor dem Gastspiel in Berlin begeistert von der Entwicklung der deutschen Profis. „Deutschland ist extrem stark und ich denke, Darts ist dort aktuell so groß wie nie zuvor“, sagte Belgiens Weltklassespieler Dimitri van den Bergh der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Van den Bergh und die sieben weiteren Starter um den englischen Weltmeister Michael Smith sind am Donnerstagabend (20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) in der Hauptstadt gefordert. Deutsche Spieler sind nicht dabei.

Den erstmaligen WM-Halbfinaleinzug von Gabriel Clemens sowie die jüngsten Erfolge von Martin Schindler werten die Top-Profis als Zeichen des deutschen Aufschwungs. „Deutsche Spieler wurden immer stärker und stärker in den vergangenen Jahren. Jedes Jahr werden es mehr Deutsche auf der Tour, das ist toll zu sehen“, sagte der niederländische Premier-League-Titelverteidiger Michael van Gerwen.

Neben der hochdotierten Liga finden in Deutschland 2023 auch zahlreiche European-Tour-Turniere, die EM in Dortmund sowie die Team-WM in Frankfurt am Main statt. Das liegt neben der Begeisterung des Publikums auch an den Erfolgen von Clemens und seinen Kollegen. Ex-Weltmeister Gerwyn Price, der bei der WM im Viertelfinale mit 1:5 gegen Clemens verlor, gestand ein: „Sie werden immer stärker.“