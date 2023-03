Wetter in Berlin heute: Starkes Gewitter zieht über Berlin und Brandenburg hinweg

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter in Berlin und Brandenburg ausgegeben

Das Unwetter verlief allerdings weitgehend harmlos

In der Nacht zum Freitag legen sich Regen und Gewitter allmählich

Berlin/Potsdam. Donnergrollen, heftige Regengüsse, dunkle Wolkenberge: Das Wetter in Berlin und Brandenburg zeigte sich am Donnerstag von seiner turbulenten Seite. Der Tag startete zunächst trocken, ab dem Nachmittag gab es Gewitter und Schauer. Der DWD hatte für Berlin und Brandenburg eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter ausgegeben. Dabei gebe es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 75 km/h und kleinkörnigen Hagel. Gegen 16.30 Uhr hatte die Gewitterfront das Berliner Stadtgebiet weitgehend passiert, die Warnung wurde aufgehoben. Über wetterbedingte Schäden oder Störungen lagen zunächst keine Informationen vor.

Dagegen brachte das Unwetter den Zeitplan von König Charles durcheinander. Der britische Monarch, der am Nachmittag das Ökodorf Brodowin in Brandenburg besuchte, wollte dort eigentlich innerhalb weniger Minuten Käse machen, eine Begrüßungstorte anschneiden und Kälbchen streicheln. Unmittelbar nach dem Eintreffen des Monarchen zog jedoch ein schweres Unwetter über Brodowin.

In der Nacht zum Freitag legen sich Regen und Gewitter allmählich, die Temperaturen fallen auf etwa 7 Grad. Am Freitag wird der Himmel erneut von Wolken bedeckt, es bleibt mild bei Höchsttemperaturen von 14 bis 16 Grad und zunächst trocken. Später ziehen aus Westen Wolken auf und bringen Schauer und mitunter Gewitter. Auch am Sonnabend bleibt es grau und regnerisch, die Höchstwerte liegen dann zwischen 9 und 14 Grad. Lesen Sie auch: So trifft der Klimawandel Ihre Gegend

Wetter in Berlin - Die Vorhersage im Detail:

Donnerstag: Vormittags viele Wolken und meist trocken. Zunächst schwacher Wind um Süd. Ab dem Mittag bis zum Abend wechselnd bis stark bewölkt und zeitweise Schauer sowie örtlich Gewitter. Zeitgleich auffrischender Südwest- bis Westwind und Windböen, einzelne stürmische Böen und Sturmböen. Am späten Abend Windabnahme und nachlassende Gewitter. Mild bei Höchstwerten zwischen 16 und 18 Grad. In der Nacht zum Freitag neben starker Bewölkung einige Wolkenlücken. Eingangs der Nacht rasch abziehende Gewitter, nachfolgend nur noch lokal Schauer. Tiefstwerte um 7 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind.

Freitag: meist stark bewölkt, am Morgen noch vielerorts trocken. Im Tagesverlauf von West nach Ost verbreitet aufkommender, teils schauerartiger Regen. Vereinzelt Gewitter. Höchsttemperatur zwischen 14 und 16 Grad. Schwacher bis mäßiger, vorübergehend frischer Süd- bis Südwestwind. In der Nacht zu Sonnabend wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Regen. Temperaturrückgang auf 7 bis 5 Grad. Überwiegend schwacher Wind.

Sonnabend: bedeckt und regnerisch. Höchstwerte zwischen 9 und 14 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind, vorwiegend aus Nordost bis Ost. In der Nacht zum Sonntag wolkig bis stark bewölkt, gebietsweise Regen, bis zum Morgen größtenteils nach Sachsen abziehend. Abkühlung auf 3 bis 0 Grad, in Bodennähe lokal leichter Frost. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bis Nordost.

Sonntag: erst wolkig bis stark bewölkt, im Tagesverlauf allmählich zunehmende Aufheiterungen, im Norden Brandenburgs am meisten Sonnenschein. Am Abend oftmals gering bewölkt. Trocken. Höchsttemperatur 6 bis 9 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordostwind. In der Nacht zum Montag oftmals gering bewölkt oder klar, niederschlagsfrei. Verbreitet Frost, Temperaturrückgang auf -1 bis -4 Grad. Schwacher Wind.

