Überraschende Programmänderung für Camilla

Berlin. Am Mittwoch war der große Tag. König Charles III. und seine Gattin Camilla erreichen Berlin im Rahmen ihres Staatsbesuches. Besonders den britischen König erwartet ein straffes Programm, bei dem ihn die Königin-Gemahlin auch weitestgehend begleiten wird. Zum Teil hat Camilla aber auch eigene Pläne. Und es geht nach Neukölln. Das war bisher nicht bekannt.

Zu Besuch bei Neuköllner Sozial-Projekt

Laut Plan besucht die Königin-Gemahlin gemeinsam mit Elke Büdenbender das „Refugio Berlin“ in Neukölln, ein Projekt der Berliner Stadtmission. In dem Haus in der Lenaustraße leben und arbeiten seit 2015 Menschen mit Fluchthintergrund. Es gibt ein Café, Festsäle und andere Begegnungs- und Arbeitsorte. Camilla wird 13.45 Uhr dort zum Tee erwartet, wie Anna Pass, Leiterin des Refugio Berlin berichtet. „Das ist schon ein besonderer Besuch“, sagt Pass.

Im Café werden Königin-Gemahlin Camilla und Elke Büdenbender auf einige der Bewohner treffen. „Dazu gibt es ein Tässchen schwarzen Tee mit Milch“, sagt Pass. Klassisch britisch also.

30 Minuten auf Tuchfühlung mit Camilla

Für den 30-minütigen Besuch habe man zudem eine kleine Marktsituation vorbereitet. „Dabei stellen sich einige unserer Projekte vor“, so Pass. Darunter das Ukraine-Café, bei dem regelmäßig ukrainische Geflüchtete zusammenkommen, um sich auszutauschen oder Rat einzuholen.

Im Haus sind zudem die Projekte „Give Something Back To Berlin“ mit der dazugehörigen „Open Music School“ oder der Verein „Rückenwind“ vertreten. Rückenwind etwa ist eine Fahrradwerkstatt, in der gespendete Fahrräder zusammen mit Geflüchteten wieder fahrtauglich gemacht werden. Im Anschluss ist noch Zeit für ein Gruppenfoto und dann geht es für Camilla und Büdenbender auch schon weiter.

Gemeinsamer Nachmittag in der Komischen Oper

Auch im weiteren Verlauf des Donnerstagnachmittag widmen die Königin-Gemahlin und Elke Büdenbender einem sozialen Projekt. Gemeinsam besuchen sie die Komische Oper Berlin. Aus der Britischen Botschaft war zuvor der Anruf gekommen, dass sich „Ihre Königliche Hoheit“ gerne das Musikvermittlungsprogramm anschauen möchte. Die Komische Oper betreibt seit Jahren ein international beachtetes Programm, bei dem mit großen und kleinen Opernprojekten soziale Barrieren in der Stadt überwunden werden sollen. Die Komische Oper gehört auch zu den wenigen Opernhäusern, die regelmäßig eigen produzierte Kinderopern auf ihrer großen Bühne stattfinden lässt.

Jedes Jahr besuchen rund 50.000 Kinder, Jugendliche und ihre Familien das Opernhaus. „Wir empfinden es als besondere Auszeichnung für unser Opernhaus“, teilte das Intendantenduo Susanne Moser und Philip Bröking am Mittwoch mit, dass das Projekt „Jung und Jede:r“ bis „über den Ärmelkanal Wellen geschlagen hat und wir unserem royalen Besuch einen Einblick in unsere Arbeit mit den kommenden Generationen geben können.“

Sing Along mit Kindern für die Königin-Gemahlin

Die Abteilung „Jung und Jede:r“ unter der Leitung von Anne-Kathrin Ostrop wird ihre Education-Projekte vorstellen. Anne-Kathrin Ostrop ist eine der erfahrendsten Musiktheaterpädagoginnen in Deutschland. Bei einem „Sing Along“ können Königin-Gemahlin Camilla und Elke Büdenbender das Ergebnis eines dieser Projekte erleben: Die „Sing Alongs“ sind eine regelmäßige Veranstaltung des Hauses, in der Grundschulkinder über ein halbes Schuljahr hinweg Lieder einstudieren und diese anschließend gemeinsam mit dem Kinderchor und Ensemblemitgliedern der Komischen Oper auf der Bühne präsentieren.

Jetzt werden Kinder der Möwensee- und der Leo-Lionni-Schule aus dem Wedding und der Ludwig-Cauer-Schule aus Charlottenburg dabei sein. Außerdem werden der Jugendclub „Opernscouts“ und Jugendliche aus dem Projekt „Jobs@opera“ von der Willy-Brandt-Schule mitwirken, sowie aus dem Projekt „resonare“ Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen.

