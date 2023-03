Schweinepest grassiert im Kreis Spree-Neiße

Die Afrikanische Schweinepest in Brandenburg grassiert weiter - allerdings gibt es regional große Unterschiede. Während im Spree-Neiße-Kreis im Süden Brandenburgs der Seuchendruck sehr hoch ist, können in den Landkreisen Barnim, Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Prignitz sowie in der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) vier weitere Kerngebiete aufgehoben werden. Darüber wolle Verbraucherschutzstaatssekretärin Antje Töpfer, Leiterin des ASP-Landeskrisenstabs, am kommenden Dienstag (4.4.) informieren, teilte das Ressort am Mittwoch mit. Demnach konzentriert sich das Seuchengeschehen aktuell nahezu auf den Lausitzer Kreis.