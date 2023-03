Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt.

Verkehr Kreienkamp: BVG hat in Sachen Diversity noch langen Weg

Berlin (dpa/bb). Die Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sieht das Unternehmen noch auf einem langen Weg hin zu mehr Toleranz gegenüber queeren Lebensformen. Die aktuelle Situationen führe auch zu zahlreichen Kündigungen, sagte Eva Kreienkamp der „Süddeutschen Zeitung“. „Wir verlieren junge, engagierte, kreative Kräfte. Und das müssen wir stoppen“, sagte die BVG-Chefin. „Es darf nicht passieren, dass Betroffene aufgeben und sagen: Meine Energie ist weg, ich habe keine Lust mehr.“

Sie selbst habe es bei ihrem Start bei der BVG im Oktober 2020 überrascht, dass ein Unternehmen im vielfältigen Berlin beim Thema Diversity noch einen langen Weg vor sich habe. „Wir haben hier Menschen, die für das bunte Leben stehen, aber auch solche, die das nicht in sich tragen“, sagte die Vorstandsvorsitzende, die selbst offen homosexuell lebt.

In dem „SZ“-Artikel berichten anonyme BVG-Mitarbeiter, dass in Unternehmenschats queere Menschen verbal attackiert würden und es zu offenem Streit über unterschiedliche Lebensformen komme. Auch von Benachteiligung und interner Kritik an BVG-Aktionen zum Thema Diversity ist die Rede.

Das Unternehmen teilte dazu mit, dass der Vorwurf der Diskriminierung und Homophobie schwer wiege. „Die BVG ist ein äußerst diverses Unternehmen mit Mitarbeitenden aus über 80 Nationen, in dem es die verschiedensten Lebensentwürfe gibt und auch eine große und sehr präsente queere Community. Doch natürlich ist ein so großes Unternehmen auch ein Abbild der Gesellschaft, und daher liegt auch vor der BVG noch Arbeit und Wegstrecke.“

Vorstandschefin Kreienkamp fragt sich nach eigenen Angaben selbst, wie stark ihre offen gelebte Homosexualität die Bewertung ihrer Arbeit beeinflusst. „Wenn ich Zeitungsartikel und Meinungen über mich lese und höre, bekomme ich ein gutes Gefühl dafür, wie sich betroffene Mitarbeitende gefühlt haben müssen. Es wurde darin aus Aufsichtsratskreisen immer wieder der falsche Vorwurf kolportiert, dass ich mich zu sehr um die Queer-Community gekümmert habe und zu wenig um das Unternehmen“, sagte Kreienkamp der „SZ“. „Man könnte daraus schließen, dass Queerfeindlichkeit bis in die höchsten Unternehmensgremien zumindest billigend in Kauf genommen wird.“

Kreienkamps Vertrag bei der BVG läuft im Oktober aus.