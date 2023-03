Charles in Berlin heute: Das ist das Programm des Königs

Staatsbesuch Charles III. in Berlin – So lief das Staatsbankett

Berlin. König Charles III. und seine Frau Camilla besuchen Deutschland. Auch am heutigen Donnerstag weilt das britische Königspaar noch in Berlin. Wichtiger Programmpunkt am zweiten Tag ihres dreitägigen Staatsbesuchs in Deutschland ist eine Rede des Monarchen im Bundestag. Zuvor will er sich in das Goldene Buch Berlins eintragen und Bundeskanzler Olaf Scholz treffen. Auch ein Termin auf dem Wochenmarkt am Wittenbergplatz in Schöneberg steht auf dem Plan.

Nachmittags besucht der Staatsgast gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge am ehemaligen Flughafen Tegel. Ein Abstecher nach Brandenburg führt ihn dann nach Finowfurt nordöstlich von Berlin. Dort trifft der König mit Soldatinnen und Soldaten eines deutsch-britischen Pionierbataillons, bevor er zum Ökodorf Brodowin fährt. Camilla und Steinmeiers Frau Elke Büdenbender besuchen zeitgleich ein Sozialprojekt in Berlin-Neukölln und die Komische Oper in Berlin-Mitte.

Für Charles ist es die erste Auslandsreise in seiner neuen Rolle als König, die er nach dem Tod von Queen Elizabeth II. im September übernahm. Mit Camilla war er am Mittwochnachmittag in Berlin angekommen. Reporter der Morgenpost begleiten den Staatsbesuch und liefern Live-Eindrücke. Was bisher passierte.

König Charles III sitzt beim Staatsbankett neben Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Foto: Bernd von Jutrczenka / POOL / AFP

Der festliche Rahmen beim Staatsbankett in Schloss Bellevue. Foto: Bernd von Jutrczenka / POOL / AFP

König Charles III. spricht beim Staatsbankett im Schloss Bellevue. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Pool/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist Gastgeber in Schloss Bellevue. Foto: Bernd von Jutrczenka / POOL / AFP

Zu Gast: Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel. Foto: Ian Vogler - Pool/Getty Images



Zu Gast beim Staatsbankett: Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. Foto: Jens Büttner/dpa

Campino, Frontmann der Punkband "Die Toten Hosen", schüttelt die Hand von Königsgemahlin Camilla neben König Charles III. (2.v.r), Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l) und Elke Büdenbender, der Frau von Bundespräsident Steinmeier. Foto: Britta Pedersen/dpa

Royaler Empfang in Schloss Bellevue. Foto: an Vogler - Pool/Getty Images

Franziska Giffey, Regierende Bürgermeisterin von Berlin, schüttelt die Hand von Königsgemahlin Camilla (r) neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (l) vor dem Staatsbankett im Schloss Bellevue. Foto: Britta Pedersen/dpa

Festlich angestrahlt: Schloss Bellevue. Foto: Ronny HARTMANN / AFP



Elke Büdenbender, Königsgemahlin Camilla, KÖnig Charles III. und Bundespräsident Frank Walter Steinmeier am Brandenburger Tor. Foto: Ronny HARTMANN / AFP

König Charles begrüßt am Brandenburger Tor die Zuschauer. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Charles und eine Zuschauerin am Brandenburger Tor. Foto: Andreas Rentz/Getty Images

Charles begrüßt die zahlreichen Zuschauer. Foto: WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP

König Charles III. und Frank Walter Steinmeier winken in die Menge. Foto: Kay Nietfeld/dpa



Am Brandenburger Tor warten die Fans auf die Ankunft der Royals. Foto: Wolfgang RATTAY / POOL / AFP

Die Ehrengarde marschiert am Brandenburger Tor auf. Foto: WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier und seine Frau erwarten das Königspaar am Brandenburger Tor. Foto: WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP

Ein Soldat begleitet Elke Büdenbender, die Frau des Bundespräsidenten, über das Kopfsteinpflaster des Pariser Platzes, die zuvor ins Stolpern gekommen war. Foto: Sean Gallup/Getty Images

Am Mittwochnachmittag kamen Charles III und seine Gemahlin Camilla zu ihrem dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland an. Foto: Odd ANDERSEN / AFP



Das Königspaar schreitet den roten Teppich zu der wartenden Limousine entlang. Foto: Odd ANDERSEN / AFP

Königlicher Handshake auf dem Weg zur Limousine. Foto: Odd ANDERSEN / AFP

Die Regierungsmaschine von Charles III. landete am Mittwoch am Berliner Flughafen BER. Foto: Odd ANDERSEN / AFP

Ein Eurofighter der Bundeswehr hatte den Regierungsflieger begleitet. Foto: Adrian DENNIS / POOL / AFP

Die Ehrengarde stand auch schon vor der Ankunft bereit. Foto: Maja Hitij/Getty Images



Beate H., Fan vom britischen Könighaus, wartet auf die Ankunft von König Charles III. in Berlin Mitte. Foto: Sabina Crisan/dpa

Soldaten haben sich vor dem Brandenburger Tor aufgestellt. Foto: Michael Kappeler/dpa

Vor dem Brandenburger Tor in Berlin weht am Mittwoch der Union Jack. Foto: Michael Kappeler/dpa

Ein Mann befestigt den roten Teppich vor dem Deutschlandbesuch des britischen Königs Charles III. vor dem Brandenburger Tor. Foto: Michael Kappeler/dpa

Viele Menschen standen am Mittwochmorgen am Brandenburger Tor bereits Schlange - Stunden vor Eintreffen des Königspaars. Foto: Reto Klar



Jan-Göran Barth, Küchenchef im Schloss Bellevue, bereitet zusammen mit seinem Team das Abendessen für das Staatsbankett zu Ehren von König Charles III. und Königin Camilla im Schloss Bellevue vor. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Kai Baldow, Protokollchef des Bundespräsidialamts, steht im großen Saal von Schloss Bellevue, wo am Abend das Staatsbankett stattfinden wird. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa



Charles in Berlin: Das Programm heute im Überblick

Sofern keine konkreten Zeiten genannt sind, wurde der genaue Zeitpunkt nicht öffentlich genannt. Besucherinnen und Besucher sind bei den Programmpunkten im Bundeskanzleramt, am Wittenbergplatz, am Flughafen Tegel, in Finowfurt und in Brodowin nicht vorgesehen.

Zeit Ort morgens Bundeskanzleramt: Gespräch

mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) 11.10 Uhr Wochenmarkt Wittenbergplatz:

mit Franziska Giffey mittags Bundestag: Rede 12.50 Uhr Flughafen Tegel:

Besuch des Ukraine-Ankunftszentrums nachmittags Finowfurt: Besuch des

Deutsch-Britischen Pionierbrückenbataillons 130 anschließend Brodowin: Besuch des Ökodorfs

(Landkreis Barnim)

Charles III. will Beziehungen zu Deutschland weiter stärken

Charles hat sich zum Ausbau der Zusammenarbeit mit Deutschland bekannt. Auch ihm seien die Beziehungen zwischen beiden Ländern überaus wichtig, „ich bin mehr denn je von ihrem bleibenden Wert für uns alle überzeugt“, sagte er am Mittwochabend in seiner Tischrede beim Staatsbankett im Schloss Bellevue. „Ich kann Ihnen nur versichern, dass ich in der Zeit, die mir als König vergönnt sein wird, alles tun werde, um unsere Beziehungen weiter zu stärken.“ Er und seine Frau seien „tief gerührt“ vom herzlichen Empfang in Deutschland.

Steinmeier würdigt Partnerschaft zwischen Deutschland und Großbritannien

Beim offiziellen Staatsbankett hat Bundespräsident Steinmeier die historisch gewachsene enge Partnerschaft zwischen Großbritannien und Deutschland nach zwei Weltkriegen gewürdigt. „Wie tief unsere Verbindung ist, spüren wir gerade in diesen Zeiten“, sagte Steinmeier unter Verweis auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Seither stünden die Demokratien innerhalb der Nato sowie die EU und Großbritannien „enger zusammen denn je“ und unterstützten die Ukraine. Das gemeinsame Engagement Großbritanniens und Deutschlands zum Schutz der Ostflanke der Nato und bei der Unterstützung der Ukraine sei „gerade nach dem furchtbaren Unheil“, das Deutsche in den beiden Weltkriegen über den Kontinent gebracht hätten, „keine Selbstverständlichkeit“, sagte Steinmeier bei dem feierlichen Bankett in seinem Berliner Amtssitz Schloss Bellevue.

Lesen Sie auch: König Charles in Berlin: Überraschende Gäste beim Bankett

Das gab es beim Vier-Gänge-Menü beim Staatsbankett

Lange wurde das Vier-Gänge-Menü beim Staatsbankett gehütet wie ein Staatsgeheimnis. Am Abend wurde die Speisenfolge dann doch bekannt. Den rund 130 Gästen wurde zunächst gebeizter Karpfen und Erfurter Brunnenkresse serviert, dann Kraftbrühe vom Heckrind, Weidehuhn und Baumpilz sowie zum Abschluss Backpflaume, ostfriesischer Schwarztee und Sandgebäck. Die Weinbegleitung bestand aus einer Riesling-Spätlese aus dem Rheingau, einem Spätburgunder aus Rheinhessen und einem Likörwein von der Ahr. Natürlich gab es auch eine alkoholfreie Alternative.

Charles und Camilla in Bellevue

Charles ist mit Camilla im Schloss Bellevue eingetroffen, dem Amtssitz von Bundespräsident Steinmeier. Dort trug sich Charles in das offizielle Gästebuch ein.

Camilla und Charles in Schloss Bellevue.

Foto: Jens Schlueter / AFP

Königspaar am Brandenburger Tor

Zuvor waren Charles III und Camilla am Nachmittag vom Flughafen zum Brandenburger Tor gefahren. Empfangen wurden sie dort von Bundespräsident Steinmeier und seine Frau, Elke Büdenbender. Die hatte offenbar einige Probleme, mit ihren spitzen Absätzen über das Kopfsteinpflaster des Pariser Platzes zu laufen und kam ins Stolpern. Ein Soldat begleitete sie.

Ein Soldat begleitet Elke Büdenbender, die Frau des Bundespräsidenten, über das Kopfsteinpflaster des Pariser Platzes.

Foto: Sean Gallup/Getty Images

Dann wurde das Königspaar mit militärischen Ehren empfangen. Erstmals fand das traditionelle Ritual mit militärischer Ehrenformation am Brandenburger Tor statt - der übliche Ort ist sonst am Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten. Die beiden Staatsoberhäupter hörten gemeinsam die Hymnen beider Länder und schritten an den Soldaten vorbei. Danach ging Charles auf die wartenden Fans zu, um sie zu begrüßen. Viele Menschen applaudierten und jubelten den Royals zu. Danach stieg das Paar wieder in die Limousine für die nächste Station.

Charles III. und seine Gemahlin Camilla in Berlin gelandet

König Charles III. und Camilla sind pünktlich in Berlin gelandet. Kurz vor 14 Uhr setzte die Maschine am Flughafen BER auf und rollte zum militärischen Teil in Schönefeld. Von hier aus startet der König seinen Staatsbesuch in Deutschland. Kurz darauf zeigten sich der König und seine Frau in der Tür des Flugzeugs. Begrüßt wurden sie mit Salutschüssen. Es gab einige Handshakes, bevor die Royals in die wartende Limousine stiegen, um in die Stadt zu fahren.

Charles in Berlin: Royal-Fans warten am Brandenburger Tor

Royal-Fans warten vor einem blauen Zelt, das als Eingangsschleuse zum Brandenburger Tor dient.

Foto: Julian Würzer

Fans der royalen Familie standen schon am Mittwochmorgen Schlange, obwohl Charles und Camilla erst am Nachmittag erwartet wurden. Unter den Linden standen gegen 10.30 Uhr wenige hundert Menschen an, um einen Blick aus nächster Nähe auf das Königspaar zu erhalten. Manche dürfen sich gar die Hoffnung machen, König Charles die Hand zu schütteln. Eine Frau hatte sich mit einem besonderen Hut herausgeputzt, ein Mann trägt eine britische Flagge über der Schulter. Einige junge Männer erlauben sich einen Spaß und tragen Papierkronen eines Bekannten Schnellrestaurants.

Foto: BM

