König Charles in Berlin: Fans stehen Schlange am Brandenburger Tor

Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla besuchen Berlin. Royal-Fans haben am vor allem Mittwoch am Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor Gelegenheit, einen Blick auf den Monarchen zu werfen.

Berlin. König Charles III. und seine Frau Camilla besuchen Deutschland. Heute und morgen steht für das britische Königspaar Berlin auf den Programm. Highlight ist ein „Empfang mit militärischen Ehren“ am Brandenburger Tor. Autofahrer müssen mit Sperrungen rechnen. Reporter der Morgenpost begleiten den Staatsbesuch und liefern Live-Eindrücke.

Charles in Berlin: Royal-Fans warten am Brandenburger Tor

Royal-Fans warten vor einem blauen Zelt, das als Eingangsschleuse zum Brandenburger Tor dient.

Foto: Julian Würzer

Fans der royalen Familie standen schon am Morgen Schlange, obwohl Charles III. und Camilla erst am Nachmittag erwartet wurden. Unter den Linden standen gegen 10.30 Uhr wenige hundert Menschen an, um einen Blick aus nächster Nähe auf das Königspaar zu erhalten. Manche dürfen sich gar die Hoffnung machen, König Charles die Hand zu schütteln. Eine Frau hatte sich mit einem besonderen Hut herausgeputzt, ein Mann trägt eine britische Flagge über der Schulter. Einige junge Männer erlauben sich einen Spaß und tragen Papierkronen eines Bekannten Schnellrestaurants.

Zahlreiche Menschen standen schon am Morgen Schlange, um ein Blick auf Charles III. und Camilla zu erhaschen.

Foto: Viesturs Radovics

Das blaue Zelt diente als Eingangsschleuse. Dort werden die Menschen kontrolliert, Plastikflaschen, Glasflaschen und gefährliche Gegenstände dürfen nicht mit auf den Pariser Platz geführt werden. Lediglich 700 Menschen sollen am Ende die Möglichkeit erhalten, in den abgesperrten Bereich am Brandenburger Tor zu kommen. Einige gaben allerdings auch vor der Öffnung des Zelts schon wieder auf. Erst gegen 11.30 Uhr begannen die Einlasskontrollen.

Sie wollen live dabei sein, wenn das britische Königspaar am #BrandenburgerTor mit Ehren empfangen wird? Dann beachten Sie bitte unsere Sicherheitshinweise und machen Sie sich frühzeitig auf den Weg, denn an den Kontrollstellen sind schon die ersten Besucherschlangen.#charlesIII pic.twitter.com/SiPC5WE3V8 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) March 29, 2023

In dem blauen Zelt hat die Polizei ein Sicherheitskontrolle ähnlich wie an einem Flughafen eingerichtet. Taschen werden auf gefährliche Gegenstände oder Flaschen gescannt. Anschließend erhalten die Besucher ein blaues Bändchen und werden von Polizisten vor das Brandenburger Tor geführt.

Unterdessen hat die Polizei das Umfeld mit Hamburger Gittern abgesperrt. Wer nicht zu König Charles will, kommt lediglich über die Gehwege bis hin zur Wilhelmstraße.

Foto: BM

Charles in Berlin: Das Programm am Mittwoch, 29.3., im Überblick

Sofern keine konkreten Zeiten genannt sind, wurde der genaue Zeitpunkt nicht öffentlich genannt. Die Veranstaltungen am und im Schloss Bellevue sind nicht öffentlich.

Zeit Ort 10.30 Uhr Brandenburger Tor: Öffnung

der Zugänge für Besucher vormittags Flughafen BER (militärischer Teil):

Landung und Begrüßung mit

mit dem Ehrenspalier des Wachbataillons 13.30 Uhr Brandenburger Tor: Schließung

der Zugänge für Besucher 15 Uhr Brandenburger Tor: Empfang

mit militärischen Ehren anschließend Gemeinsame Begegnung

mit Bürgerinnen und Bürgern anschließend Schloss Bellevue: Begrüßung

am Schlossportal anschließend Schloss Bellevue: Ansprache

des Bundespräsidenten abends Schloss Bellevue:

Staatsbankett

Der Staatsbesuch führt auch zu Verkehrseinschränkungen. So warnt die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) vor erheblichen Einschränkungen am BER und in Schönefeld zwischen 12 und 18 Uhr. Auch Sperrungen auf dem Wasser seien möglich.

Um den #PariserPlatz ist schon seit heute Morgen ein Sicherheitsbereich eingerichtet und der Verkehr wird großräumig umgeleitet. Die @VIZ_Berlin hält Sie über die Verkehrsbeeinträchtigungen zum #Staatsbesuch von #charlesIII auf dem Laufenden. https://t.co/IATRw2XGS0 pic.twitter.com/U1zRFD0Ig2 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) March 29, 2023

( bee )