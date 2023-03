Berliner Zoo und Tierpark sind bereit für den Frühling

Ein Tiger liegt bei schönem Wetter in seinem Gehege im Berliner Tierpark.

Der Zoo und der Tierpark Berlin bereiten sich auf die Osterferien vor. Mit dem Saisonstart finden auch wieder öffentliche Fütterungen und Flugshows statt, teilte der Zoo am Dienstag mit. Zudem beginnt am Freitag eine Dino-Ausstellung im Tierpark Berlin und lädt zum Bestaunen der Urzeitriesen ein. „Die größten aller Neuankömmlinge im Tierpark brauchen gar kein Futter und stehen von 9 bis 18:30 Uhr in perfekter Foto-Pose für unsere Gäste bereit“, teilte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem mit.