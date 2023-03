Ein Toter und zwei Verletzte nach Auseinandersetzung

In Berlin-Kreuzberg wurde in der Nacht zum Dienstag ein toter Mann in einer Wohnung gefunden. Ersten Erkenntnissen zufolge starb der Mann nach einer „familiären Auseinandersetzung“, wie ein Sprecher der Polizei Berlin am Morgen mitteilte. Dabei seien auch eine Frau und ein Mann verletzt worden. Die Polizei war in der Forsterstraße mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Todesursache sowie weitere Hintergründe zu den Personen waren zunächst noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.