Verkehr Senat will Verlängerung des 9-Euro-Sozialtickets beschließen

Fahrgäste steigen in eine S-Bahn ein.

Der rot-grün-rote Senat will das 9-Euro-Sozialticket für Busse und Bahnen in Berlin noch einmal verlängern. Zunächst war es bis Ende März befristet, im Februar gab es die erste Verlängerung um einen Monat. SPD, Grüne und Linke sind sich einig, dass es bis mindestens Jahresende bei dem sogenannten Berlin-Ticket S für den Tarifbereich AB für 9 Euro monatlich bleiben soll. Bei der turnusmäßigen Senatssitzung am Dienstag (10 Uhr) wird das beraten und voraussichtlich auch beschlossen.