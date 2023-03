Toter bei Feuer in Pflegeheim

In einem Pflege- und Seniorenheim in Neu-Hohenschönhausen brach ein Feuer aus. Ein Heimbewohner erliegt seinen Verletzungen.

Berlin. Bei einem Feuer in einem Pflege- und Seniorenheim in Lichtenberg ist am Montagvormittag ein 49-jähriger Heimbewohner ums Leben gekommen. Ein weiterer 67 Jahre alter Mann erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Das Feuer war am Vormittag in der Wohneinrichtung an der Neubrandenburger- nahe der Woldegker Straße im Lichtenberger Ortsteil Neu-Hohenschönhausen ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit knapp 100 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen.

„Das Feuer war in einem Patientenzimmer in der zweiten Etage des fünfgeschossigen Hauses ausgebrochen“, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. „Unsere Kräfte haben zwei Personen aus dem brennenden Zimmer gerettet. Sanitäter und Notärzte haben dann sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen und die Personen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.“

Zweiter Verletzter weiterhin in lebensbedrohlichem Zustand

Der 49-jährige Mann starb dort an seinen Verletzungen, die er sich bei dem Brand zugezogen hatte. Nach Auskunft der Polizei befindet sich der 67 Jahre alte Mann weiterhin in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Der Alarm ging bei der Feuerwehr um 9.28 Uhr ein. Die für die Brandbekämpfung Verantwortlichen riefen vorsorglich einen Massenanfall von Verletzten (MANV) aus. Diese Alarmierung wird bei Notfällen ausgelöst, bei der damit gerechnet werden muss, dass es eine große Anzahl verletzter Personen zu versorgen gilt.

Neben den beiden schwer verletzten Heimbewohnern haben das Pflegepersonal und die Feuerwehrleute zehn weitere Bewohner des Seniorenheims aus dem Haus geführt und medizinisch betreut. Verletzt wurde von ihnen niemand.

Wie die Polizei später mitteilte, hatten Pflegekräfte eine starke Rauchentwicklung in einem Pflegezimmer bemerkt. Aufgrund des Qualms sei der betroffene Raum nicht mehr betretbar gewesen.

Feuerwehr lobt den Einsatz des Pflegepersonals

„Die ersten Löschversuche des Pflegepersonals konnten eine größere Brandausbreitung verhindern“, erklärte die Feuerwehr. Auch die Auslösung des Alarms durch Rauchmelder und das Schließen der Brandschutztüren durch das Personal hätten vorbildlich geklappt, sagte der Sprecher.

Bewohner des entsprechenden Gebäudeflügels mussten in andere Teile ausweichen. Anschließend wurden die verrauchten Räume entlüftet. „Ohne das umsichtige und richtige Verhalten des Pflegepersonals bei den Rettungsmaßnahmen hätte es wohl mehr verletzte Personen gegeben“, sagte der Sprecher der Berliner Morgenpost.

Die Ursachen für das Feuer sind noch unklar. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

