Weltkriegsfolgen Potentielle Weltkriegsbombe in Oranienburg gefunden

Eine 500-Kilo-Bombe liegt in einem Graben einer Baustelle.

In Oranienburg hat die Evakuierung von 33 Menschen wegen einer möglichen Weltkriegsbombe im Pankeweg begonnen. Derzeit richtet die Stadtverwaltung in Absprache mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg einen Sperrbereich von rund 100 Metern um den Fundort ein, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Montag mitteilte.