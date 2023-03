Mehr Warnstreiks in Brandenburger Kitas und Krankenhäusern

Die dritte Tarifverhandlungsrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst war in Brandenburg nicht nur von dem Groß-Warnstreik im Verkehrssektor begleitet: In den Ausstand traten auch Erzieherinnen aus Kitas im Umland von Potsdam, Beschäftigte der Universitätsklinik Brandenburg/Havel und des Potsdamer Klinikums Ernst von Bergmann, der Sparkassen, der Stadtentsorgung und von kommunalen Verwaltungen, wie die Gewerkschaft Verdi am Montag berichtete. Die Streikenden wollten am Vormittag in einer Großdemonstration vom Potsdamer Tagungshotel zum Platz vor dem Brandenburger Landtag ziehen.