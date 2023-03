Mehr als 3000 Schüler lernen Polnisch in Brandenburg

Die Zahl der Schüler, die an Brandenburger Schulen am Polnisch-Unterricht teilnehmen, ist in den vergangenen fünf Jahren gestiegen: Im laufenden Schuljahr seien gut 3000 Schülerinnen und Schüler beim Polnisch-Unterricht an 35 Schulen gemeldet, teilte das Bildungsministerium auf Anfrage mit. Im Schuljahr 2018/2019 waren es 2850 Teilnehmer an 33 Schulen. Allerdings gab es im Schuljahr 2019/20 einen Höchststand mit 3066 Polnisch-Schülern an 35 Schulen.