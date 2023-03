Experten und Umweltpolitiker dringen auf Schutz der Oder

Umweltpolitiker der Grünen wollen am Montag mit Experten über die Folgen des Fischsterbens in der Oder im vergangenen Jahr diskutieren. Sie dringen auf einen besseren Schutz des Grenzflusses in Zeiten der Klimakrise. Bei der deutsch-polnischen Konferenz (ab 9.30 Uhr) sind auch Vertreter von Umweltschutzorganisationen dabei. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) sollte online zugeschaltet werden.