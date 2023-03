Klimaaktivistin Neubauer trotz Niederlage optimistisch

Luisa Neubauer, Fridays for Future, spricht bei der Wahlparty des Bündnisses "Berlin 2030 Klimaneutral".

Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat sich trotz des gescheiterten Volksentscheids für ehrgeizigere Klimaziele optimistisch gezeigt. „Wir lassen uns nicht aufhalten von den Kritikern und Nörglern. Lasst uns nicht vergessen, was wir hier möglich gemacht haben“, sagte Neubauer am Sonntag bei der Wahlparty des Bündnisses „Klimaneustart“. Der Entscheid scheiterte, da die nötige Mindestanzahl an Ja-Stimmen nicht erreicht wurde.