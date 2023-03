36-Jährigem wird in Berlin-Neukölln ins Bein geschossen

Ein 38-jähriger Mann soll einem 36-jährigen Mann in Berlin-Neukölln mit einer Handwaffe ins Bein geschossen haben. Die beiden Männer sollen sich nach Angaben der Polizei kennen. Nachdem der mutmaßliche Täter den 36-Jährigen am Samstagnachmittag mit der Waffe am Bein verletzte, soll er dessen Wunde noch versorgt haben und anschließend geflohen sein, teilte die Polizei am Sonntag mit.