Markus Söder: „Das ist wirklich das Beste an Berlin“

München. Hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nun doch etwa ein bisschen seine Liebe für Berlin entdeckt? Dem Sender „Antenne Bayern“ verriet er am Sonntag seine kulinarischen Vorlieben. Und dazu gehört unter anderem der Hauptstadt-Klassiker Berliner Weiße mit Schuss - und zwar speziell der Waldmeister-Geschmack, wie er dem Sender sagte. „Das ist wirklich das Beste an Berlin.“ Alkohol trinke er ansonsten aber nicht, lediglich mal einen Schluck aus einem Maßkrug bei Veranstaltungen. Da sei aber oft auch alkoholfreies Bier drin.

Das Berliner Kultbier "Berliner Kindl Weisse" in der Geschmacksrichtung Himbeere und Waldmeister.

Zuvor war Söder eher mit Berlin-Kritik aufgefallen. So hatte der CSU-Politiker die Hauptstadtregierung nach den Ausschreitungen an Silvester scharf attackiert. „Berlin ist einfach nicht richtig sicher“, sagte er im Januar. „Wie soll man vor einer Stadt Respekt haben, die nicht mal ihre eigenen Wahlen organisieren kann? Dann ist es kein Wunder, dass sie die Sicherheit der Bürger auch nicht gewährleisten kann“, so Söder.

In der Silvesternacht waren in mehreren deutschen Städten Polizisten und Feuerwehrleute im Einsatz angegriffen worden, unter anderem mit Böllern und Raketen. Besonders heftig waren die Attacken in Berlin.

Das sei doch „typisch Berlin“ sagte Söder, dort finde so etwas doch „ständig“ statt, auch rund um den 1. Mai. Auch in Hamburg sei es zum Teil ganz ähnlich. „Ich glaube, so etwas wäre in anderen Städten, zum Beispiel in Bayern, nicht passiert“, sagte Söder. „Die Polizei hat einfach zu wenig Rückendeckung in Berlin. Die Politik steht nicht hinter der Polizei. In Berlin gibt es zu wenig Geld für die Polizei, zu wenig Unterstützung.“ Zudem brauche es härtere Strafen für „Chaoten“ und härtere Strafen bei Beleidigungen gegen Polizisten und Feuerwehr. Diese seien nämlich oft „die erste Stufe von Gewalt“.