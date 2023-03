Zwei Wochen lang hat sich das Rudel aus Riga nun in Berlin eingelebt. Was extra für die Tiere im Zoo erneuert wurde.

In dieser Woche sind die Wölfe los im Zoo: Besucher können sie wieder beobachten.

Tiere in der Hauptstadt Zoo Berlin: Hurra, der Wolf ist wieder da!

Berlin. Noch streifen sie versteckt hinter den Büschen und Hölzern herum. Bislang ist nur ab und zu mal ein schwarzer oder grauer Fellflecken zu sehen gewesen – eine Ahnung von dem Tier, das sich dahinter verbirgt. Sie sind zurück: Die Wölfe im Zoo. Mitte März sind fünf Tiere aus Riga nach Berlin gekommen. Zwei Wochen haben sie jetzt Zeit gehabt, um sich an ihr neues Gehege und an die Berliner Luft zu gewöhnen. Jetzt geht es nach draußen. Wie Philine Hachmeister, Sprecherin von Zoo und Tierpark verrät, sind die Wölfe ab dieser Woche nun endlich auch für die Besucher zu sehen.

Für das Rudel Europäischer Wölfe wurde extra ein schöneres Revier im Zoo geschaffen. Sechs Monate dauerte der Umbau des Geheges, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kinderspielplatz und zur Waldschänke befindet. Jetzt finden die Tiere eine Landschaft vor, die ihrer natürlichen Umgebung so nah wie möglich kommt. Felshöhlen, große Steine, Bäumen und Büsche bieten ihnen genau die Rückzugsmöglichkeiten, die die Wölfe brauchen.

Zoo Berlin: Anlage wurde für das Wolfsrudel noch einmal vergrößert

Denn anders als im Märchen, ist das Raubtier eher scheu und meidet den Menschen. In seinem dicht bewachsenen Revier kann er sich gut auf die Lauer legen und den Trubel vor seiner Anlage in Ruhe beobachten. Vorher wurde das Gehege bereits von den Polarwölfen genutzt. Doch seit dem Tod des letzten Tieres Anfang 2022 war es verwaist. Nun wurde es für es für das Europäische Wolfsrudel noch einmal vergrößert.

Die Wölfe können sich auf ihrer Anlage im Zoo gut verstecken.

Foto: Zoo Berlin / Zoo berlin

Die Wölfe seien genau wie Braunbären ganz hervorragende Botschafter, um das Zusammenleben von Menschen und Wildtieren zu beleuchten, hatte Svenja Eisenbarth, Sprecherin von Zoo und Tierpark, kürzlich im Gespräch mit der Morgenpost gesagt. Daher solle auch in unmittelbarer Nachbarschaft ein neues Zuhause für das Berliner Wappentier geschaffen werden. Beide Arten seien einst in deutschen Wäldern heimisch gewesen.

Doch nur die Wölfe hätten bisher dank vielfältiger Schutzbemühungen ihr Comeback meistern können. Der Braunbär gilt in Deutschland seit etwa 150 Jahren weiterhin als ausgestorben. In den Zoo kommen die Bären voraussichtlich in diesem Sommer zurück.

Das Raubtier ist vor mehr als 170 Jahren aus Brandenburg verschwunden

Nach Auskunft des Zoos sind die Wölfe um 1850 aus Brandenburg verschwunden. 1904 soll das letzte Raubtier in Deutschland geschossen worden sein, seitdem gilt er als ausgestorben. Mit der Wiedervereinigung 1990 wurde er in Deutschland wieder unter Schutz gestellt. Ihn zu töten ist seitdem verboten. Zehn Jahre später wurden die ersten Wolfswelpen erstmals wieder von Forschenden gesichtet. Seit 2007 sind die Wölfe wieder in Brandenburg zurück.

Selbst in Berlin lässt sich der Wolf ab und zu mal wieder blicken. Immer wieder taucht die Nachricht von gesichteten Tieren in der Großstadt auf. Bislang handelte es sich dabei oft um eine Verwechslung. Falschen Alarm gab es zum Beispiel Anfang des Jahres in Spandau. Dort entpuppte sich der vermeintliche Wolf als Hund. In Deutschland leben derzeit insgesamt 225 Wölfe, dazu gehören laut Zoo: 161 Rudel, 43 Paare und 21 Einzelgänger.

Noch immer eilt dem Wolf der Ruf als gefährlicher Jäger voraus. Tatsächlich kommt es vor, dass das Raubtier Schafherden angreift und Tiere tötet. Deshalb ist auch eine Debatte ausgebrochen, wie mit der Rückkehr des Wolfes umzugehen ist. Zoos und andere Naturschutzorganisationen versuchen durch Aufklärungsarbeit, den Märchen und Mythen rund um die menschenfressende Bestie Informationen und Fakten entgegenzustellen. „Der Wolf ist ein wichtiger Bestandteil der Natur“, erklärt Säugetier-Kurator Florian Sicks. Er reguliere die Wildbestände, erhöhe die Biodiversität und erhalte langfristig das ökologische Gleichgewicht in seinem Territorium.

Werbung um Verständnis und Respekt für die Tiere

„Wir wollen um Verständnis für die Perspektive der Tiere werben, die schon lange vor uns diese Lebensräume und Reviere besetzt haben und die von uns daraus vertrieben wurden“, so Sicks. Deshalb ist noch weiteres geplant: In den nächsten Monaten entsteht rund um die erneuerte Anlage der Wölfe und Braunbären eine didaktische Ausstellung, die sich dem Konflikt zwischen Mensch und Wildtier in der heimischen Natur widmet.

Als „Erfolgsgeschichte, die Hoffnung macht“, bezeichnet Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem die Rückkehr der Wölfe. „Am Beispiel Europäischer Wölfe und Braunbären wollen wir im Zoo Berlin vermitteln, dass das Zusammenleben von Menschen und Wildtieren uns auch vor der eigenen Haustür vor Herausforderungen stellt“, so Knieriem. Ein respektvolles Miteinander könne aber funktionieren, wenn die Bevölkerung bereit ist, die Rückkehr der einst ausgestorbenen Tiere zuzulassen. Das gelte für Wisente in Aserbaidschan genauso wie für Wölfe in Deutschland.

Einst waren der Wolf in deutschen Wäldern weit verbreitet. Er galt sogar neben dem Menschen als das am weitesten verbreitete Säugetier der Welt. Doch die Konflikte begannen, als der Mensch vor vielen tausend Jahren mit der Haltung von Nutztieren begann. Der Wolf wurde zum Feind deklariert, weil er eine Gefahr für die Herden war, die damals noch viel weniger geschützt auf den Weiden standen. Noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts waren Wölfe in Deutschland heimisch – dann wurden sie durch die Menschen ausgerottet. Seit der Jahrtausendwende erobert sich der Wolf Stück für Stück sein altes Territorium zurück.