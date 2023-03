BR Volleys wollen in nur zwei Spielen ins Halbfinale

Der Auftakt des Viertelfinales in der Volleyball-Bundesliga war für die Berlin Volleys letztlich nicht mehr als eine lockere Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen. Der 3:0 (25:16, 25:19, 25:10)-Heimsieg gegen den Tabellenachten TSV Haching München am Samstag weckt bei den Spielern die Hoffnung, die Playoff-Serie im Best -of-three-Modus im Schnellverfahren zu beenden. „Jetzt wollen wir am kommenden Sonntag schon im zweiten Spiel in Haching den Einzug ins Halbfinale perfekt machen“, kündigte Zuspieler Johannes Tille an.

Berlin. Der Auftakt des Viertelfinales in der Volleyball-Bundesliga war für die Berlin Volleys letztlich nicht mehr als eine lockere Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen. Der 3:0 (25:16, 25:19, 25:10)-Heimsieg gegen den Tabellenachten TSV Haching München am Samstag weckt bei den Spielern die Hoffnung, die Playoff-Serie im Best -of-three-Modus im Schnellverfahren zu beenden. „Jetzt wollen wir am kommenden Sonntag schon im zweiten Spiel in Haching den Einzug ins Halbfinale perfekt machen“, kündigte Zuspieler Johannes Tille an.

Vor 3519 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle demonstrierte der deutsche Meister in nur 66 Spielminuten seine Überlegenheit gegen einen Kontrahenten, der nach Berlin gerade mal neun Spieler mitgebracht hatte. Doch völlige Zufriedenheit stellte sich beim Sieger nach dem Matchball, den Matheus Krauchuk mit einem Ass verwandelte, nicht ein.

„Zeitweise waren wir unkonzentriert“, monierte Tille. Zudem kritisierte er: „Wir wollten einige Spielsituationen noch effizienter lösen.“ Das allerdings war dann in Anbetracht des klaren Ergebnisses schon eher Jammern auf hohem Niveau.

Rundum glücklich war nach Spielende der Brasilianer Krauchuk. Der 25-jährige Diagonalangreifer stand bei den BR Volleys bisher tief im Schatten von Marek Sotola, der auf dieser Position eine überragende Saison spielt. Gegen Haching durfte Krauchuk über die volle Distanz ran. Der 25-Jährige bot eine starke Leistung, erzielte zwölf Punkte bei einer Angriffsquote von 56 Prozent und durfte sich hinterher die Medaille als wertvollster Spieler (MVP) um den Hals hängen.

„Ich habe ja noch nicht so viel Spielzeit bekommen in dieser Saison. Da war ich anfangs etwas nervös“, gestand Krauchuk hinterher. Seine Familie, so erzählte er, habe daheim in Brasilien im Internet-TV zugeschaut, „deshalb wollte ich unbedingt ein gutes Spiel machen“. Das Vorhaben ist ihm gelungen.