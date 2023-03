Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben im Bundesliga-Spitzenspiel beim Schweriner SC deutlich ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Der Supercupgewinner aus der Hauptstadt Brandenburgs war beim achtmaligen deutschen Pokalsieger am Samstag nahezu chancenlos und ging mit 0:3 (17:25, 18:25, 16:25) unter. Pia Kästner beendete die von ihrem Team hoch überlegen geführte Partie mit dem zweiten Matchball.

Volleyball SC Potsdam geht im Spitzenspiel in Schwerin 0:3 unter

Einen Spieltag vor Beendigung der Hauptrunde steht damit fest, dass die Potsdamerinnen hinter dem MTV Stuttgart sowie hinter den Schwerinerinnen lediglich als Tabellendritter in die Play-offs einziehen werden.

Die Gäste legten gleich einen krassen Fehlstart hin. Beim Aufschlag von Lina Alsmeier gerieten sie sofort 0:6 ins Hintertreffen. Der SCP zeigte da noch Moral, schaffte beim 8:8 den Ausgleich und gestaltete den ersten Satz danach vorübergehend ausgeglichen. Ein Angriff von Laura Emonts, der knapp im Seitenaus landete, bescherte den Schwerinerinnen aber beim 19:14 dann wieder einen beruhigenden Vorsprung.

Auch nach dem verlorenen ersten Satz fand der Vizemeister aus Potsdam keine Mittel, um den Spielfluss des Kontrahenten nachhaltig zu stören. Schwerin dominierte in allen Elementen fast nach Belieben. Die Ex-Potsdamerin Lindsay Ruddins lief im Angriff der Gäste zu ganz großer Form auf und hatte nach zwei Sätzen schon zwölf Punkte auf ihrem Konto.

Beim SCP war Laura Emonts mit elf Punkten noch die erfolgreichste Angreiferin, gefolgt von Anett Nemeth, die es auf neun Punkte brachte, aber wie ihre Mitspielerinnen auch unter dem gewohnten Leistungsniveau blieb.

Letztlich kassierte der SC Potsdam bereits die dritte Niederlage gegen Schwerin in dieser Saison. Mit 1:3 hatten sie das Hinspiel verloren und vor vier Wochen, ebenfalls mit 1:3, auch das deutsche Pokalfinale in Mannheim. In den Playoffs könnten sich beide Mannschaften im Halbfinale wiedersehen.