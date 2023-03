Zyon Braun als FDP-Landesvorsitzender wiedergewählt

Der Vorsitzende der FDP Brandenburg, Zyon Braun, ist am Samstag wieder an die Spitze der Landespartei gewählt worden. Er sei mit 84,2 Prozent im Amt bestätigt worden, teilte die FDP am Samstag mit. Er erhielt demnach 155 Stimmen bei 26 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen. Der 28-Jährige aus der Uckermark kündigte beim Landesparteitag in Eberswalde an, er wolle die FDP als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2024 führen. Die brandenburgischen Liberalen sind nicht im Landtag in Potsdam vertreten.