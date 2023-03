Koks-Taxi gestoppt: Geldscheine und Drogen gefunden

Mehrere Drogenhändler sind in Berlin von der Polizei gefasst worden. Am Donnerstagabend fiel Polizisten in Neukölln ein sogenanntes Koks-Taxi auf, wie am Freitag mitgeteilt wurde. In dem Auto fanden sie zuerst eine große Menge Bargeld. Auf Twitter veröffentlichte die Polizei ein Foto von weit mehr als hundert Geldscheinen, vor allem 50-Euro-Scheine, aber auch Hunderter, Zwanziger und Zehner. Beim weiteren Suchen in dem Auto stießen die Polizisten in einem versteckten Fach auf Rauschgift, Kokain in kleinen Plastikgefäßen, und beschlagnahmten es. Auch in einem sogenannten Späti wurden Drogen verkauft. Bei Durchsuchungen am Donnerstag fand die Polizei Rauschgift und Waffen. Einer der Verdächtigen sollte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.