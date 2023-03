Jugendlicher von gefälltem Baum getroffen - schwer verletzt

Ein Jugendlicher ist in der Uckermark bei Fällarbeiten von einem umstürzenden Baum getroffen und schwer verletzt worden. Der 17-Jährige hatte am Donnerstag zusammen mit einem 23-Jährigen in einem Waldgebiet in Lychen Brennholz beschaffen wollen, wie die Polizei am Freitag berichtete. Beim Fällen wurde der 17-jährige Jugendliche demnach von einem umstürzenden Baum am Kopf und an der Wirbelsäule getroffen. Er sei mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Unfallkrankenhaus geflogen worden. Der 23-Jährige sei unverletzt geblieben.