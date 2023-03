Snoop Dogg in Berlin: Zwischen Oldschool und Cannabis-Duft

Berlin. Im Rahmen seines 17. Studioalbums ,,I Wanna Thank Me" (2019) tourt die kalifornische Rap-Ikone Snoop Dogg durch Europa und ist, wie der Name seiner Tour schon verät, sichtlich stolz darauf als selbsterannter ,,Doggfather" sich immer wieder in die Charts zu rappen. Seit seines Debüt-Features auf dem Dr. Dre Album ,,The Chronicle" aus 1992, ist der mittlerweile 51-Jährige nicht mehr aus der Hip Hop-Welt wegzudenken. Er zählt zu den Vorreitern des West-Coast-Raps und beschreibt sich selbst im Titelsong seines gleichnamigen Albums ,,I Wanna Thank Me" als ,,West Coast king, man, I need a statue".

Am Donnerstagabend ist der Andrang an der Max-Schmeling-Halle groß. Lang genug haben seine Fans diesem Abend zu gefiebert. Das Konzert ist ausverkauft. Die Tournee war bereits in 2020 geplant und musste aufgrund der Pandemie bis auf Weiteres verschoben werden. Im letzten Jahr startete er einen erneuten Versuch, doch wegen seines gut gefüllten Terminkalenders, kam auch diese Tour nicht zustande. Auch in dieser Zeit hat der Rapper hat seine Fans nicht vergessen und veröffentlichte gleich zwei Studioalben, ,,From tha Streets 2 tha Suites" (2021) und ,,BODR" (2022), welche seine Jünger dankbar annahmen.

Die Bühne betritt der US-Rapper in dunkler Sonnenbrille und einem Bandana-gemustertem Overall. Immer wieder ruft er sein musikalisches Markenzeichen ,,D-O-double-G” als Adlib ins Mikro. Zu Liedern wie ,,Sensual Seduction” (2008) tanzt er mit vier Poletänzerinnen auf der Bühne und zieht zwischendurch immer wieder an seinem Joint. Sein berühmter G-Funk-Ohrwurm ,,Gin and Juice”, welcher 1994 in seinem Debütalbum ,,Doggystyle” erschien, kennt hier jeder. Wie man es aus Filmen wie ,,Straight Outta Compton” oder Musikvideos dieser Zeit kennt, ruft das Lied Bilder schwingender Lowrider der damaligen Gangsta-Rapper aus Los Angeles zurück ins Gedächtnis.

In seinem Konzert blickt er auf seinen jahrzehntelangen Erfolg zurück: Als Gäste mit dabei sind Hip Hop-Crew ,,D12" und Detroiter DJ ,,Versatile”, der in einem ,,I Love Berlin” T-Shirt zum Einstieg des Konzerts schonmal mit einem Bier auf der Bühne anstoßt. Doggs ehemalige ,,The Chronicle"-Kollegen Warren G und Tha Dogg Pound, die ursprünglich auch als Gast geplant waren, sowie US-Rapper Obie Trice konnten aufgrund von Terminschwierigkeiten leider nicht mehr erscheinen.

Danny aus Cottbus ist extra für das Konzert heute angereist. ,,Snoop Dogg zu sehen, da wird ein kleiner Lebenstraum wahr” schwärmt er. Er ist wie viele andere an diesem Abend mit seiner Musik aufgewachsen.

Nach dem Konzert kommen einige Dogg-Groupies wortwörtlich auf ihre Kosten. Für 1.645.95 € treffen sie den US-Rapper zum Meet & Greet, der mit Ihnen nicht nur Fotos macht, sondern ihnen auch ein teures Imitat seiner ,,Death Row"-Kette schenkt, welche er als Inhaber seines gleichnamigen Plattenlabels ,,Death Row Records" meist selber um den Hals zu hängen hat.