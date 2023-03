Jeder zweite Studienplatz bei der Berliner Polizei unbesetzt

Im gehobenen Dienst der Berliner Polizei machen sich offenbar gravierende Nachwuchsprobleme breit. So würden zum kommenden Semester rund die Hälfte der Studienplätze für den Bereich Schutzpolizei nicht besetzt werden, wie die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin am Donnerstag mitteilte. „Diese Entwicklung hat sich in den letzten Jahren immer mehr zugespitzt“, sagt Landesvizechef Thorsten Schleheider.

Grund sei die „fehlende Attraktivität eines Berufes, der eigentlich so viel zu bieten hat“. Der Gewerkschafter warnt dabei vor „katastrophalen Zuständen“, die drohten, wenn die künftige Landesregierung nicht schnellstmögliche Maßnahmen ergreift.

Die Entwicklung hat sich laut GdP angedeutet. So seien bereits in den vergangenen drei Jahren zu Beginn von Ausbildung und Studium rund zehn Prozent der Stellen unbesetzt geblieben. Weitere 20 Prozent würden während der kommenden zweieinhalb beziehungsweise drei Jahre kündigen oder etwa aufgrund nicht bestandener Prüfungen ausscheiden. Von 1224 möglichen Nachwuchskräften würden gerade einmal rund 800 den Dienst auch aufnehmen.

Gewerkschaft fordert Ausbildungscamps für die Polizei

Allein der Sanierungsstau der Polizeiliegenschaften wurde zuletzt auf 1,8 Milliarden Euro beziffert. „Wir müssen schon mal ehrlicherweise festhalten, dass der Zustand unserer Liegenschaften ebenso wie die Führungs- und Einsatzmittel und die Fahrzeuge jetzt nicht gerade gute Werbung sind“, so Schleheider weiter.

„Gleiches gilt für die Entfernung zwischen Polizeiakademie und der Hochschule für Wirtschaft und Recht, weshalb wir einen modernen gemeinsamen Campus für mittleren und gehobenen Dienst brauchen.“ Ferner brauche es mehr Anstrengung beim Thema Wohnraum. So müssten fünf Prozent aller Neubauten für Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes bereitgehalten werden.

Außerdem sollte man bereits alle Anwärter mit einem Dienst-Tablet ausstatten, das auch nach Abschluss der Ausbildung genutzt werden kann. Laut GdP alles Rahmenbedingungen, für die nicht das Einstellungsbüro oder die Ausbildungsleitung der Polizei, sondern Berlins Politik zuständig ist.