Streik bei der S-Bahn Berlin: So ist Berlin betroffen

Tarifverhandlungen Großstreik im Verkehr am Montag: So ist Berlin betroffen

Am 27. März 2023 kommt es zum Mega-Streik im Nahverkehr - auch bei der S-Bahn Berlin

Der kommende Montag wird Fahrgäste im Nah- und Fernverkehr wie auch Reisende an Flughäfen vor enorme Herausforderungen stellen. Die Dienstleistungsgesellschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben für den Tag einen 24-stündigen Streik angekündigt, der den Verkehr in Deutschland weitgehend lahmlegen und damit auch Berlin und Brandenburg treffen wird. Gerechnet wird auch in der Hauptstadtregion mit „massiven Einschränkungen“, wie es bei der Bahn hieß.

Wie die beiden Gewerkschaften am Donnerstag erklärten, sollen die Arbeitsniederlegungen vor dem Hintergrund der aktuellen Tarifkonflikte am Montagmorgen um 0 Uhr beginnen, betroffen sein wird davon unter anderem auch die Deutsche Bahn im Fern-, Regional-, und S-Bahn-Verkehr. Insgesamt ruft die EVG eigenen Angaben zufolge 230.000 Beschäftigte zum Warnstreik auf, auch bei 50 weiteren Bahnunternehmen, die jedoch nicht in Berlin unterwegs sind. „Wir müssen feststellen, dass die Arbeitgeber nach wie vor sämtliche Augen verschließen vor den Nöten der Beschäftigten“, sagte der EVG-Vorsitzende Martin Burkert zur Begründung des Warnstreiks.

Großstreik: EVG erwartet, dass Verkehr auf Schienen „völlig zum Erliegen“ kommt

Die erwarteten Einschränkungen sind groß: Burkert kündigte an, dass ganze Schichten ausfallen könnten und der Verkehr „völlig zum Erliegen“ komme. Auch die Deutsche Bahn sprach von „massiven Auswirkungen des EVG-Streiks auf den gesamten deutschen Bahnbetrieb“. Der Fernverkehr wird am Montag komplett eingestellt, bei der DB Regio wird dem Unternehmen zufolge „größtenteils kein Zug fahren“.

Gewerkschaftsvertreter Burkert empfahl Reisenden im Fernverkehr bereits für den Sonntag, darauf zu achten, dass sie rechtzeitig am Ziel sind. Grund seien beispielsweise Schichten, die am Sonntag starteten, aber bis zum Montag andauerten und so auch betroffen sein könnten. Problematisch wird es hier, wenn Stellwerke bestreikt werden und so der Bahnbetrieb nicht mehr gesteuert werden kann.

Auch an deutschen Flughäfen wird am Montag ganztägig bestreikt, wobei der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) ausgenommen ist. Dort wurden für die Bodenverkehrsdienste sowie die Flughafengesellschaft bereis Einigungen in den Tarifverhandlungen erzielt. Die Verhandlungen im Luftsicherheitsbereich – darunter fallen Fluggast- sowie Personal- und Warenkontrolle – laufen zwar noch, aber aus „innerorganisatorischen Gründen“ würden auch diese Beschäftigten nicht zum Streik aufgerufen, hieß es von Verdi.

Flughafen BER wird nicht bestreikt, Auswirkungen sind dennoch erwartbar

Inwiefern es dennoch Auswirkungen auf den BER gibt, war am Donnerstag noch nicht vollständig klar. Erwartbar ist aber, dass zumindest der innerdeutsche Verkehr durch Streiks an anderen Flughäfen, insbesondere den Hubs in Frankfurt (Main) und München, eingeschränkt sein wird. Genaue Angaben zu möglicherweise ausfallenden Flügen konnte der Flughafen BER am Donnerstag aber noch nicht machen, auch bei der Lufthansa hieß es, dass die konkreten Auswirkungen auf den Airport noch nicht bekannt seien.

Verdi kündigte außerdem an, Beschäftigte der Autobahngesellschaft des Bundes zum Streik aufzurufen. Den Angaben nach könnte das Folgen für die Einrichtung von Baustellen haben, aber auch dazu führen, dass Tunnel für den Verkehr geschlossen werden müssen. Welche das sein könnten, ließ Verdi jedoch noch offen, wodurch auch für Berlin offen ist, ob Tunnel am Montag gesperrt werden. Dazu sollen auch Beschäftigte der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung streiken, was beispielsweise die Schleusen betreffen würde.

Nicht gestreikt wird dagegen bei den Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), bei denen es einen noch gültigen Tarifvertrag gibt. U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen werden am Montag also wie gewohnt fahren, könnten durch umsteigende Fahrgäste, etwa von der S-Bahn, aber voller als sonst werden.

Streik bei Charité und Vivantes geht ebenfalls am Montag weiter

Abseits des Verkehrssektors hat Verdi angekündigt, dass am Montag außerdem die Beschäftigten der Charité, bei Vivantes einschließlich der Vivantes Tochtergesellschaften sowie am Jüdischen Krankenhaus zum ganztätigen Streik aufgerufen sind. Bereits am Donnerstag wurde dort gestreikt, auch am Freitag gehen die Arbeitsniederlegungen dort weiter.

Dass zusätzlich, anders als etwa bei der Berliner Stadtreinigung (BSR) oder den Berliner Wasserbetrieben (BWB), auch am Montag gestreikt wird, erklärte Verdi-Vertreter Max Manzey mit der „sehr großen Streikbereitschaft“ der Beschäftigten. Dass die Arbeitgeber über einen Zusatzvertrag sogar Lohnkürzungen möglich machen wolle, habe viele verärgert. Deshalb habe man entschieden, sich auch am Montag den bundesweiten Streiks anzuschließen, so Manzey.

Mit Bussen sollen die Berliner Krankenhaus-Beschäftigten nach Potsdam gebracht werden, wo an dem Tag die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen fortgesetzt werden. Die dritte Verhandlungsrunde dauert bis zum 29. März. Verdi fordert für die Bereiche des öffentlichen Dienstes 10,5 Prozent, monatlich aber mindestens 500 Euro mehr Gehalt. Die Tariflaufzeit soll zwölf Monate betragen.

Deutsche Bahn kritisiert Streik und späten Verhandlungstermin

Die EVG setzt ihre Verhandlungen erst Ende April, also nach Ostern, fort. Die Gewerkschaft fordert bei einer Laufzeit von einem Jahr Lohnerhöhungen von insgesamt zwölf Prozent, mindestens aber 650 Euro als „soziale Komponente“. Das von der Deutschen Bahn vorgelegte Angebot lehnt sie ab – was von Bahn-Seite für Kritik sorgt.

„Wir haben ein verantwortungsvolles Angebot vorgelegt und sind zu jeder Zeit gesprächsbereit“, sagte Personalvorstand Martin Seiler, der auch bemängelte, dass der nächste reguläre Verhandlungstermin viel zu spät sei. „Jetzt streiken und dann vier Wochen lang nicht verhandeln, das kann nicht der Ernst der Gewerkschaft sein“, so Seiler. Für Reisende sind umfangreiche Kulanzregelungen angekündigt.