Ed Sheeran gibt Mitte April intimes Berlin-Konzert

Foto: Joel C Ryan/Invision via AP/dpa/Archivbild

Der britische Superstar Ed Sheeran (32) gibt schon im April sein einziges Deutschland-Konzert in diesem Jahr. Der Musiker („Shape Of You“) werde am 17. April im Admiralspalast in Berlin ein exklusives Konzert spielen, gab die Plattenfirma Warner Music am Donnerstag bekannt. Mit einer Kapazität von maximal 1500 Personen sei der Gig die intimste Deutschland-Show seit mehr als zehn Jahren.