Mann aus Schwäbisch Hall nach Brandenburg entführt - Festnahmen

Das Opfer wurde in Schwäbisch Hall in ein Auto gezerrt und in das Havelland entführt. Der Fall gibt Rätsel auf.

Schwäbisch Hall/ Schönwalde-Glien. Nach einer Entführung eines Mannes in Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg am Dienstag haben Spezialeinsatzkräfte der Brandenburger Polizei vier Tatverdächtige am Mittwochnachmittag in Schönwald-Glien (Kreis Havelland) festgenommen. Der entführte 46-jährige Mann wurde von den Polizeikräften verletzt aufgefunden.

Der Zugriff erfolgte in einem Wohngebiet an der Brandenburgischen Straße. „Das SEK aus Potsdam hat an verschiedenen Orten in dem Wohngebiet zeitgleich zugegriffen und vier Männer vorläufig festgenommen“, sagte Polizeisprecher Mario Heinemann der Berliner Morgenpost. Schüsse seien nicht gefallen. „Sie wurden mit einfacher körperlicher Gewalt in den Nachmittagsstunden festgenommen.“

Mindestens drei der Festgenommenen sollen im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter in Brandenburg vorgeführt werden, teilten die Staatsanwaltschaft Heilbronn und die Polizeipräsidien in Aalen und Brandenburg mit. Eine mögliche Tatbeteiligung des vierten Verdächtigen werde noch geprüft, hieß es.

Entführer fuhren mit ihrem Opfer 500 Kilometer weit

Die genauen Hintergründe und Motive der Entführung blieben noch offen. Zu den polizeilichen Ermittlungen wollte sich ein Sprecher der Polizeibehörde in Aalen auf Anfrage am Donnerstag nicht äußern. „Es haben Erkenntnisse zu der Entführung vorgelegen“, sagte Heinemann. „Das führte schließlich zu der ausgezeichneten Zusammenarbeit zwischen den beiden Polizeibehörden und dem Zugriff durch das SEK.“

Wie die Ermittler berichteten, zerrten zwei Männer des 46-Jährigen am Dienstag aus seiner Wohnung in Baden-Württemberg in ein Auto. Sie fuhren dann mehr als 500 Kilometer weit nach Schönwalde-Glien, wo sie am Mittwoch von einem SEK überrumpelt und festgenommen wurden.