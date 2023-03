Fahrraddiebstähle in Berlin haben massiv zugenommen: Das sind die Problem-Bezirke

Berlin. Im vergangenen Jahr wurden in Berlin erneut deutlich mehr Fahrräder gestohlen als im Jahr zuvor. Das geht aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Vasili Franco hervor, über die der "Tagesspiegel" berichtet.

Demnach wurden im Jahr 2022 insgesamt 26.576 Fahrräder gestohlen. 3600 mehr als im Jahr zuvor – eine Zunahme von 13,6 Prozent. Das ist der höchste Wert seit 2018.

Kriminalität in Berlin: Fahrräder werden häufig in Mitte gestohlen

Die Diebstähle verteilen sich demzufolge sehr ungleich auf die einzelnen Bezirke. Grundsätzlich sind dicht besiedelte Bezirke, in denen viele Fahrräder genutzt und abgestellt werden, stärker betroffen. Die meisten Fälle wurden 2022 in Mitte gemeldet. Hier gingen 4399 Anzeigen ein. Darauf folgt Friedrichshain-Kreuzberg mit 3972 gestohlenen Fahrrädern. Die wenigsten Fahrräder wurden in Marzahn-Hellersdorf gestohlen (684), Spandau (772) und Reinickendorf (936) liegen im hinteren Mittelfeld.

Insbesondere in Mitte (30,2 Prozentpunkte), Tempelhof-Schöneberg (32,3 Prozentpunkte) und Spandau (36,4 Prozentpunkte) stieg die Zahl der Fälle gegenüber dem Vorjahr massiv an. Lediglich der südöstliche Bezirk Treptow-Köpenick konnte einen leichten Rückgang der gemeldeten Fahrraddiebstähle um 5,6 Prozentpunkte ausweisen.

Fahrraddiebstähle: Hier schlagen Fahrraddiebe am häufigsten zu

Innerhalb der einzelnen Bezirke gibt es bereits bekannte Hotspots, an denen Fahrraddiebe am häufigsten zuschlagen: Alt-Treptow, das Quartier Flughafenstraße in Neukölln oder die Rodenbergstraße und der Falkplatz in Pankow. Hier sollten Fahrradfahrer also besonders auf der Hut sein.

Gleiches gilt in Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg für das Alexanderplatzviertel, die Oranienburger Straße und die Invalidenstraße, die Urbanstraße, den Graefekiez Nord, den Chamissokiez und den Wrangelkiez. Neu unter den Hotspots sind der Leopoldplatz in Wedding und die Gegend Humboldthain-Nordwest.

Häufig kämen die Diebe ohne Strafe davon. Denn die Aufklärungsquote habe 2022 laut Tagesspiegel bei lediglich 3,9 Prozent gelegen. Der entstandene Schaden legt unterdessen weiter zu, denn nicht nur werden mehr Fahrräder geklaut, der Wert der Räder ist im Durchschnitt höher als noch vor einigen Jahren. Der Abgeordnete Franco forderte dem Bericht zufolge deshalb mehr Schwerpunkteinsätze der Polizei an bekannten Hotspots. (lro)