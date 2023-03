Premiere für moderne Operette „Hopfen und Malz“

Eine moderne Operette über einen Wettstreit im Bierbrauen hat an diesem Samstag in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) Premiere. Es handelt sich um das Stück „Hopfen und Malz“ von Tenor Daniel Behle, wie eine Sprecherin der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz am Donnerstag sagte. Die Premiere in Neustrelitz werde nach der Uraufführung des Stücks im Januar in Annaberg-Buchholz (Sachsen) erst die zweite Inszenierung in Deutschland sein.

Neustrelitz (dpa/mv). Eine moderne Operette über einen Wettstreit im Bierbrauen hat an diesem Samstag in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) Premiere. Es handelt sich um das Stück „Hopfen und Malz“ von Tenor Daniel Behle, wie eine Sprecherin der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz am Donnerstag sagte. Die Premiere in Neustrelitz werde nach der Uraufführung des Stücks im Januar in Annaberg-Buchholz (Sachsen) erst die zweite Inszenierung in Deutschland sein.

In der Operette brauen zwei norddeutsche Dörfer den Gerstensaft einmal im Jahr um die Wette. Da seit Jahren derselbe Gastwirt eines Dorfes gewinnt, holen sich die Konkurrenten Beistand: Einen Mönch, der in Braukunst bewandert sein soll. Ihm werden auch Sünden gebeichtet. Der Komponist fand im Genre Operette den Humor und die Lebensfreude vor, die er in der oft zeitgenössischen Musik schmerzlich vermisste, sagte die Theatersprecherin. In „Hopfen und Malz“ sind daher viele Musikrichtungen vertreten.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die GmbH ist mit 210 Beschäftigten eines von vier großen Mehrspartenhäusern in MV, wozu die Neubrandenburger Philharmonie auch gehört. Neustrelitz liegt 80 Kilometer nördlich von Berlin.