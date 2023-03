Brennende Gegenstände auf Gelände von Maßregelvollzug

Die Polizei ermittelt wegen versuchter Brandstiftung nach einem Angriff auf das Gelände des Maßregelvollzugs in Berlin-Buch. Mitarbeiter hätten in der Nacht zum Mittwoch Unbekannte beobachtet, die mehrere brennende Gegenstände geworfen hätten, teilte die Polizei mit. Die vermutlich mit brennbarer Flüssigkeit gefüllten Behältnisse seien von allein erloschen. Es sei kein Sachschaden entstanden. Die Täter seien geflohen. Eine Motiv für die Tat sei bislang nicht bekannt, so die Polizei. Im Maßregelvollzug sind suchtkranke Straftäter untergebracht.