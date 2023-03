Verletzte 89-Jährige in Wohnung gefunden: Verdacht auf Raub

Eine Seniorin ist am Dienstagabend in ihrer Wohnung in Berlin-Wedding schwer verletzt gefunden worden. Die Polizei stellte Spuren eine Raubes fest, wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten. Ein Angehöriger hatte die Polizei alarmiert, da er keinen Kontakt zu der 89-Jährigen bekam. Die Einsatzkräfte verschafften sich gewaltsam Zugang zur Wohnung und fanden die Frau bewusstlos. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.