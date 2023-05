Eichenprozessionsspinner in Berlin wieder aktiv: Erster Bezirk warnt

Die Raupe des Falters kann heftige allergische Reaktionen auslösen. Eine Karte zeigt, wo der Schädling in Berlin vor allem auftaucht.

Die Brennhaare der Raupe können heftige Symptome verursachen. Das gilt nicht nur für Menschen, sondern auch für Hund, Katze und Co. So schützen Sie Ihre Vierbeiner.

So gefährlich ist der Eichenprozessionsspinner für Haustiere

Gefahr für Hund & Mensch Eichenprozessionsspinner in Berlin: Erster Bezirk warnt

Der Eichenprozessionsspinner ist in Berlin wieder aktiv

Die Raupe kann für Menschen, vor allem aber für Hunde und andere Tiere lebensgefährlich werden

Berlin. Heftige allergische Reaktionen, Reizungen von Augen und Atemwegen, Schwindelgefühle und Fieber: Die Raupen des Eichenprozessionsspinners können für Mensch und Tier lebensgefährlich werden. Seit den 1990er-Jahren breiten sich die Raupen des Schmetterlings (Thaumetopoea processionea) in Deutschland aus.

Auch in Berlin taucht der Eichenprozessionsspinner, seine Raupen und Gespinstnester auf. Durch warmes und trockenes Klima wird die Ausbreitung des giftigen Schädlings begünstigt, in einigen Berliner Bezirken ist der Befall in den vergangenen Jahren besonders sprunghaft angestiegen.

Nun meldet das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf: Die Echenprozessionsspinner sind wieder aktiv. Raupen und Nester sollen an den Bezirk gemeldet werden.

#Eichenprozessionsspinner sind wieder aktiv.

Helft uns:

Meldet Raupen oder Tagesnester an bezirkseigenen Bäumen via E-Mail an uns.

Infos und Kontakt unter https://t.co/pO8PmuBg4P#charlottenburg #wilmersdorf pic.twitter.com/ZP3cf1E1g1 — Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf (@bacwberlin) May 30, 2023

An dieser Stelle informieren wir über die Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners in Berlin, Symptome bei Kontakt mit den Brennhaaren der Raupe und mit welchen Raupen eine Verwechslungsgefahr besteht.

Eichenprozessionsspinner in Berlin: Karte zeigt Fundorte

Eine Raupe des Eichenprozessionsspinners.

Foto: picture alliance/dpa | Soeren Stache

Die Plattform eps.melden.app fordert dazu auf, Funde des Eichenprozessionsspinners zu melden. Nutzerinnen und Nutzer können auf dem Portal Bilder von Nestern veröffentlichen und nähere Angaben zur Auffindesituation machen. Die Karte zeigt deutschlandweit Funde, auch für Berlin gibt es einige Treffer aus den vergangenen Jahren, wie unsere Tabelle zeigt:

Fundort Datum Insulaner

in Schöneberg Juni 2020 Spielplatz Bolchener Straße

in Zehlendorf Juni 2021 Georg-Kolbe-Hain

in Westend Juni 2022 Diestelmeyerstraße

in Friedrichshain August 2022 Osterwäldchen

in Friedrichsfelde August 2022 Upstallweg

in Friedrichsfelde Mai 2022 Hegemeisterweg

in Karlshorst Juli 2021 Rummelsburger Landstraße Juli 2021 Friedhof Baumschulenweg Juni 2021 Braunschweiger Ufer

am Teltowkanal in Britz Juni 2021 Butzer See/Kaulsdorfer Baggersee Mai 2021

Allgemeiner beschreibt das Pflanzenschutzamt Berlin auf seiner Eichenprozessionsspinner-Website die Lage. Besonders stark betroffen waren im Jahr 2022 wiederholt die Wuhlheide, Charlottenburg Nord mit der Jungfernheide und angrenzend die Siemensstadt. Der Bezirk Treptow-Köpenick liegt im Jahr 2022 mit 115 gemeldeten Standorten erneut an erster Stelle, wie dieser Grafik des Pflanzenschutzamts zu entnehmen ist. Sie zeigt die Anzahl der gemeldeten Standorte, an denen ein Befall durch den Eichenprozessionsspinner beobachtet worden ist.

Foto: Pflanzenschutzamt Berlin

Wann ist der Eichenprozessionsspinner gefährlich?

Der Nabu schreibt auf seiner Eichenprozessionsspinner-Website, dass sich die für Mensch und Tier gefährlichen Brennhaare ab dem dritten Larvenstadium ausbilden. Dies geschehe in der Regel je nach Wetter Ende April/Anfang Mai. Die Brennhärchen enthalten das Nesselgift Thaumetopoein, das eine starke Immunreaktion auslösen kann - bei Menschen und beim Hund.

Eichenprozessionsspinner: Nest erkennen

Das Nest des Eichenprozessionsspinners ist ein markantes Merkmal des Schädlings, das oft in Eichenbäumen zu finden ist. Es handelt sich dabei um ein graues, spinnenwebartiges Gebilde, das aus den Haaren der Raupen des Eichenprozessionsspinners besteht. Das Nest ist ein Hinweis darauf, dass sich die Raupen in der Nähe befinden. Die Haare der Raupen können bei Kontakt allergische Reaktionen bei Menschen und Tieren hervorrufen, weshalb es wichtig ist, das Nest und die Raupen zu meiden. Auch interessant: Hundemalaria auf dem Vormarsch: Das sind die Symptome

Das Nest des Eichenprozessionsspinners.

Foto: picture alliance / agrarmotive | Klaus-Dieter Esser

Wie die Schädlingsbekämpfer von Rentokil auf ihrer Eichenprozessionsspinner-Website beschreiben, kann die Größe der Nester stark variieren, von der Breite einer 50-Cent-Münze bis hin zu einigen Metern den Eichenstamm hinauf. Die Nester können demnach überall an der Eiche vorkommen, vom Boden bis zur Spitze. Sie können von Eichen herunterfallen und auf dem Boden gefunden werden. Um das Nest des Eichenprozessionsspinners zu entfernen, sollten Fachleute kontaktiert werden. Diese verfügen über das notwendige Equipment und wissen, wie man das Nest sicher entfernt, ohne dass sich die Haare der Raupen verbreiten.

Eichenprozessionsspinner: Symptome beim Menschen im Überblick

Auschlag nach Kontakt mit den Haaren der Raupe des Eichenprozessionsspinners.

Foto: Pflanzenschutzamt Berlin

Die Symptome nach Kontakt mit den Haaren des Eichenprozessionsspinners treten in der Regel innerhalb von 24 Stunden auf und können unbehandelt einige Tage bis Wochen andauern. Beim Menschen werden folgende Symptome beobachtet:

Hautirritationen wie Juckreiz, Rötungen und Ausschlag

Schwellungen und Blasenbildung auf der Haut

Brennen und Schmerzen auf der Haut

Atembeschwerden und Husten bei Einatmen der Haare

Augenreizungen und Entzündungen bei Kontakt mit den Augen

Übelkeit und Schwindelgefühle bei empfindlichen Personen

Allgemeines Unwohlsein

In seltenen Fällen können auch schwere allergische Reaktionen auftreten, die lebensbedrohlich sein können

Eichenprozessionsspinner: Symptome beim Hund im Überblick

Hat ein Hund Kontakt zu den Haaren des Eichenprozessionsspinners, sollten Halter auf typische Symptome achten.

Foto: picture alliance / Julian Stratenschulte/dpa

Juckreiz, Rötungen, Quaddeln und Schwellungen

Vermehrtes Kratzen und Lecken an betroffenen Stellen

Fieber, Erbrechen, Lethargie

Allergischer Schock

Verwechslung: Eichenprozessionsspinner und Gespinstmotte im Vergleich

Ein Netz der Gespinstmotte.

Foto: picture alliance / Andreas Gora | Andreas Gora

Eine Verwechslungsgefahr besteht mit der völlig harmlosen Gespinstmotte. Anders als beim Eichenprozessionsspinner sind ihre Raupen gelblich-weiß. Sie haben keine Nesselhaare wie der Eichenprozessionsspinner. Die Raupen der Gespinstmotte spinnen ihre Nester zwischen den Ästen von Bäumen und Büschen und sind nicht eng am Stamm anliegend.