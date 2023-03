Plädoyers im Juwelendiebstahl-Prozess in Dresden ab 31. März

Im Prozess wegen des Juwelendiebstahls aus dem Historischen Grünen Gewölbe sollen am 31. März die Plädoyers am Dresdner Landgericht beginnen. Zuvor an diesem Tag werde voraussichtlich die Beweisaufnahme geschlossen, wie ein Sprecher der Justizbehörde am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Die Strafkammer hat den 28. April sowie den 2. Mai als weitere Termine für die Schlussvorträge der Verteidigung bestimmt. „Urteilsverkündung soll am 16. Mai 2023 sein.“