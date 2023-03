BVG Streik 2023? Das muss man zum Mega-Streik in Berlin wissen

In Berlin drohen Einschränkungen im öffentlichen Leben, am 27. März könnte es sogar zu einem Mega-Streik kommen. Das sind die Folgen.

Warnstreik im öffentlichen Dienst in Berlin: In den kommenden Tagen drohen in vielen Bereichen Streiks (Archivbild).

Berlin drohen in den kommenden Tagen zahlreiche Streiks

Betroffen sind die BSR, die Bäder-Betriebe, Schulen und Krankenhäuser

Am 27. März 2023 könnte es zum Mega-Streik im Nahverkehr kommen - auch bei der S-Bahn Berlin

Berlin. Kurz vor der dritten Tarifrunde im öffentlichen Dienst am Montag in Potsdam, steht Berlin eine weitere Streikwelle bevor, die das öffentliche Leben vermutlich stark beeinträchtigen wird. In Krankenhäusern, bei der Berliner Stadtreinigung (BSR) und den Berliner Bäder-Betrieben werden Warnstreiks erwartet. An den Schulen fällt der Unterricht aus, weil Tausende Lehrkräfte dem erneuten Streikaufruf der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) folgen. Und im Verkehr könnte es sogar bundesweit zu einem Stillstand kommen, denn Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wollen gemeinsam streiken, hieß es aus gut unterrichteten Quellen. Details zu den geplanten Warnstreiks wollen die Gewerkschaften am Donnerstag bekanntgeben.

Im bundesweiten Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes für Beschäftigte von Bund und Kommunen fordern Verdi sowie der Beamtenbund 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Gewerkschaft stellt die Streikbereitschaft der Beschäftigten heraus. „Es wird keinen Abschluss geben ohne einen ausreichend hohen Mindestbetrag“, sagte Verdi-Chef Frank Werneke am Dienstag vor Streikenden auf einer Kundgebung in Köln.

Streik in Berlin: Warnstreiks in Schulen, bei Charité, Vivantes und im jüdischen Krankenhaus

Ein Warnstreik an einer Schule in Berlin (Archivbild).

Auch Tausende Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken haben am Dienstag in mehreren Bundesländern für bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen demonstriert. Aufgerufen zu den Warnstreiks in Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein hatte die Gewerkschaft Marburger Bund. Am Helios-Klinikum Berlin-Buch versammelten sich rund 150 Ärztinnen und Ärzte. Auf Protestschildern war etwa zu lesen „Ärzte am Limit, Patienten in Gefahr“, „Come in and Burn out“ und „Sparen bis kein Arzt kommt“.

An den Berliner Schulen kam es zu erheblichen Unterrichtsausfällen. Die GEW hat Lehrerinnen und Lehrer sowie andere Beschäftigte an Schulen zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Tausende Lehrkräfte demonstrierten am Dienstag für einen Tarifvertrag, in dem die Klassengröße verbindlich geregelt wird. Auch für diesen Mittwoch sind Proteste angekündigt. Der Senat verwies erneut darauf, dass Berlin - wie alle anderen Bundesländer außer Hessen - der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) angehört. Ohne Zustimmung der Tarifgemeinschaft könne Berlin daher keine Tarifverhandlungen über die Klassengröße aufnehmen. Die TdL lehne solche Verhandlungen ab. „Das Verhalten der GEW finden wir erstaunlich, aber Handlungsspielraum haben wir da keinen“, teilte ein Sprecher der Finanzverwaltung mit.

Weitere Einschränkungen drohen im Gesundheitswesen. Am Donnerstag und Freitag sind nach Informationen der Berliner Morgenpost Warnstreiks in den Krankenhäusern der Charité, von Vivantes und dem jüdischen Krankenhaus angekündigt. Auch bei den Berliner Bäderbetrieben wird gestreikt, das bestätigte Sprecherin Claudia Blankennagel dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Badegäste müssten sich daher auf Einschränkungen des Badebetriebs einstellen, so Blankennagel. Einzelne Bäder könnten verspätet, eingeschränkt oder gar nicht öffnen. Welche Bäder betroffen seien, dazu könnten die Bäder-Betriebe derzeit keine Angaben machen.

Streik am 27. März: S-Bahn, Deutsche Bahn, BVG - das ist geplant

Um noch mehr Druck für die dritte Verhandlungsrunde aufzubauen, könnte es dann am Montag noch zu einem bundesweiten Verkehrsstreik kommen, von dem dann auch der öffentliche Nahverkehr betroffen wäre. In Berlin wäre davon allerdings nur die S-Bahn betroffen. Die Mitarbeiter der BVG verfügen hingegen über einen gültigen Tarifvertrag und dürfen deshalb nicht am Streik teilnehmen. Am Donnerstag wollen Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) über das weitere Vorgehen in den jeweiligen Tarifkonflikten informieren.