Unfall mit Fahrerflucht: Fahrradfahrerin leicht verletzt

Bei einem Unfall mit Fahrerflucht ist eine 14-jährige Fahrradfahrerin in Gransee leicht verletzt worden. Die Fahrradfahrerin stieß am Montag beim Überqueren einer Straße in dem Ort im Landkreis Oberhavel mit einem Auto zusammen und geriet mit dem Fahrer in Streit. Danach entfernte sich der unbekannte Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Zusammen mit Ihrer Mutter erstattete die Fahrradfahrerin Anzeige bei der Polizei.