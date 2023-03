S-Bahn Berlin: Störungen auf vielen Linien

Berlin. Bei der S-Bahn Berlin liegen am Dienstag einige Störungen vor. Wie das Verkehrsunternehmen bei Twitter mitteilte, gab es eine Signalstörung im Bereich Adlershof und eine Stellwerksstörung in Lichtenberg. Aus diesem Grund kam es zwischenzeitlich auf vielen Linien zu Verspätungen und Ausfällen. Gegen 11.15 Uhr waren einige Probleme wieder gelöst. Störungen gibt es in Berlin am Dienstag auch bei der BVG auf einer U-Bahn-Linie.

Von der Signalstörung in Adlershof (Grünauer Kreuz) waren die S-Bahnlinien S45, S46, S8, S85, S9 betroffen. Die Linien S45 und S85 verkehrten laut S-Bahn Berlin gar nicht.

Wegen der Stellwerkstörung im Bereich Lichtenberg kam es zu Veränderungen bei den Linien S5 und S7. Die S75 verkehrte nicht. Zur Umfahrung sollen Fahrgäste die Verkehrsmittel der BVG sowie die Regionalbahnlinien RB25 und RB26 nutzen.

S-Bahn Berlin: Aktuelle Störungen in der Übersicht

S5, S7 und S75: Ausfälle und Verspätungen

S5 verkehrt Westkreuz <> Strausberg Nord

S7 verkehrt Potsdam Hbf <> Ahrensfelde. Der 10-Minuten-Takt auf der Linie S7 kann nur zwischen Potsdam Hbf. und Charlottenburg angeboten werden

Linie S75 verkehrt im 20-Minuten-Takt

S45, S46, S8, S9: Ausfälle und Verspätungen

Linie S85 verkehrt nicht

( bee )