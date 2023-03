Ausstellung zu frühen Konzentrationslagern der Nazis

Zum 90. Jahrestag der Errichtung des Konzentrationslagers Oranienburg wird in der Gedenkstätte Sachsenhausen bis Ende Juli eine Ausstellung zu den frühen KZ der Nationalsozialisten gezeigt. In einer ehemaligen Oranienburger Brauerei hatten die Nationalsozialisten am 21. März 1933 insgesamt 40 regionale Funktionäre und Mandatsträger der KPD und der SPD inhaftiert. Am selben Tag fand in Potsdam der Staatsakt zur Eröffnung des Reichstags mit dem neuen Reichskanzler Adolf Hitler statt.