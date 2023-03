Senat legt Bilanz zum Energiesparen vor

Der rot-grün-rote Senat zieht am Dienstag Bilanz, wie viel die Energiesparmaßnahmen in der Berliner Verwaltung gebracht haben. Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) stellt die aktuellen Zahlen dazu bei der turnusmäßigen Senatssitzung (10.00 Uhr) vor. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hatte im August einen Maßnahmenkatalog für die öffentliche Hand angekündigt, mit dem unter anderem in der Verwaltung wegen steigender Preise für Strom und Gas mindestens zehn Prozent Energie gespart werden sollte.