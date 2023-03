Bericht: Obama kommt im Mai nach Berlin

Der frühere US-Präsident Barack Obama soll Anfang Mai nach Deutschland kommen. Geplant sei eine öffentliche Veranstaltung in Berlin am 3. Mai, berichtete der „Tagesspiegel“ am Montag. Die Zeitung ist nach eigenen Angaben Mitveranstalter der Diskussion in der Mercedes-Benz-Arena in der Hauptstadt. Der Besuch in Berlin findet den Angaben zufolge im Rahmen einer Europareise Obamas statt. Der frühere Präsident werde am 29. April in Zürich und am 1. Mai in Amsterdam erwartet.