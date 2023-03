Barack Obama kommt nach Berlin: Wo er auftreten wird

Berlin. Ex-US-Präsident Barack Obama (61) kommt nach Berlin. Das teilt der "Tagesspiegel" in einer Pressemitteilung mit. Demnach werde Obama am 3. Mai, also an einem Mittwoch, die deutsche Hauptstadt besuchen und dort bei einer Veranstaltung in der Mercedes-Benz-Arena auftreten. Bei Obamas Europa-Reise seien auch Zürich (29. April) und Amsterdam (1. Mai) Stationen des Besuchs.

Barack Obama war von 2009 bis 2017 der 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Bereits im Juli 2008, damals noch als voraussichtlicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten, hielt Obama vor ca. 200 000 Zuhörerinnen und Zuhörer eine Rede an der Berliner Siegessäule. 2013 sprach Obama dann als Präsident vor dem Brandenburger Tor.

( dw )