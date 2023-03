Volleyball Bundesliga BR Volleys verlieren Prestigeduell in Friedrichshafen

Die Berlin Volleys haben zum Abschluss der Bundesliga-Zwischenrunde eine Niederlage kassiert. Im Prestigeduell beim Erzrivalen VfB Friedrichshafen unterlag der deutsche Volleyball-Meister am Sonntag in hitziger Atmosphäre mit 1:3 (21:25, 36:34, 20:25, 22:25). In der Bodensee Airport Arena verpasste der Hauptstadtclub gleich mehrfach gute Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden.