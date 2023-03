1. FC Union nach Sieg gegen Frankfurt: Kurs Champions League

Drei Tage nach dem Aus in der Europa League hat der 1. FC Union Berlin in der Fußball-Bundesliga seine Champions-League-Ambitionen unterstrichen. Das Team von Trainer Urs Fischer gewann am Sonntag im heimischen Stadion An der Alten Försterei gegen Eintracht Frankfurt mit 2:0 (0:0). Rani Khedira in der 53. und Kevin Behrens in der 75. Minute erzielten die Treffer zum 14. Bundesliga-Saisonsieg. Durch den Erfolg rückten die Berliner auf den dritten Platz vor und haben bereits acht Punkte Vorsprung auf die sechstplatzierten Frankfurter. Die Eintracht war am Mittwoch in Neapel im Champions-League-Achtelfinale ausgeschieden.